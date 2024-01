MÉRIDA, Yucatán.— El conflicto de la Alianza de Camioneros parece empezar a complicarse, los directivos no se presentaron a la reunión acordada para hoy a las 11 horas, y como medida de presión el sindicato empezó a retirar más camiones desde el mediodía, y amenazan con retirar más todos los días hasta que atiendan sus demandas, por de pronto ya llevan 55 unidades fuera del servicio del transporte de pasajeros en esta ciudad.

José Cabrera Villamil líder del sindicato de trabajadores de la Alianza, alrededor del mediodía, declaró que no se presentó Arturo Rodríguez Berzunza presidente de esta agrupación camionera como se había acordado para este día a las 11 horas, y tampoco el personal que acordaron el día anterior que dejarían pasar para continuar los trabajos y operación de esta empresa.

Desde el mediodía de este miércoles, el sindicato de trabajadores de la Alianza de Camiones de Yucatán retiró más camiones Credit: David Domínguez Massa

Por su parte Rodríguez Berzunza declaró que no acudió porque consideró que están “caldeados los animos”, sin embargo mando pedir el pliego petitorio de los sindicalizados, pero no se lo enviaron, porque exigen que se presente, y tiene información de que están deteniendo camiones y amenazando a los camioneros que no los apoyan.

En cuanto a la detención de los camiones para sacarlos del servicio, el líder sindical dijo que esta es una medida que empezó a aplicar el sindicato en respuesta a lo que consideran fue el rompimiento del acuerdo por parte de los socios camioneros, por lo cual decidieron retirar 30 unidades y a diario retirarán más, hasta que atiendan sus demandas.

Por esta situación que entienden afecta el servicio del transporte de la ciudad, los sindicalistas pidieron la comprensión de los usuarios, pero que consideren que son medidas a las que los orillan los directivos de la Alianza de camioneros que se niegan a atender las demandas de sus trabajadores.

