Con amplia visión de los sucesos nacionales, el senador independiente Emilio Álvarez Icaza Longoria dice que es importante que los yucatecos tengan muy en cuenta qué se juega en las elecciones de este año.

“Donde ha llegado Morena ha crecido la violencia”, puntualiza. “Veamos el mapa del Sur: en Campeche, donde nada pasaba y era tranquilísimo, hoy están pasando cosas que nos tienen sorprendidos. Quintana Roo vive una situación tal que hasta las embajadas de otros países dicen: no vayan”.

“Al inicio de este sexenio fui dos veces con mi familia a Chiapas y hoy no me atrevería a ir. Esta semana me llegaron unos vídeos de Motozintla de ejecuciones, de descuartizamientos, con los peores niveles de violencia… Es una cosa atroz, una barbarie”

El legislador, cofundador del Frente Cívico Nacional y de Alianza Cívica e impulsor de varios movimientos sociales, subraya que la realidad muestra a Yucatán como un estado rodeado de focos de violencia.

“Donde está llegando Morena está haciendo pacto con la delincuencia”, sostiene.

Más allá del tema de la seguridad, cuya importancia recalca, señala que es también importante considerar que en la próxima elección se estará frente a dos opciones: democracia contra autoritarismo.

Emilio Álvarez Icaza estuvo de visita en Mérida para participar como ponente en el foro “Construyamos ciudadanía ante una democracia en riesgo”, que se efectuó anteayer bajo los auspicios de la iniciativa ¡Yo participo!

Proceso de regresión

En una entrevista, el senador independiente dice que en una democracia es normal ganar o perder elecciones, pero el problema que se presenta ahora en México es que “en una elección podemos perder la democracia”.

“Es el dilema de país que tenemos este 2024”, añade. “Yucatán es un buen ejemplo de cómo hemos ido construyendo una transición democrática para pasar de un partido único, un partido hegemónico, a un sistema de partidos de alternancia y competencia”.

“Contrario a lo que hubiéramos esperado, hoy México vive un proceso de regresión democrática muy peligroso. Estos elementos que construimos en la transición hoy están en riesgo, en ataque y erosionados, y es muy importante que la ciudadanía tome conciencia del momento. No solo se juega la presidencia, no solo se juegan ocho gubernaturas —una de ellas Yucatán— y la jefatura de gobierno de Ciudad de México”.

Insiste en que no solo están en juego congresos y municipios, sino las libertades y derechos de los mexicanos porque hay una intención de volver a instalar en México un partido hegemónico.

Crece la división de poderes en México

Desde el gobierno, apunta, se está haciendo todo para dinamitar la división de poderes, los órganos autónomos y las instituciones que, aunque con deficiencias, nos ayudaban a transitar a un camino en el cual las elecciones eran únicamente un medio, no un fin.

El ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos agrega que es fundamental que la ciudadanía tenga en cuenta las amenazas a la democracia y participe activamente en la elección.

“Si la gente no participa pasan cosas como las de Inglaterra. Muchos jóvenes pensaron que no era importante votar y dejaron que otros decidan. Y cuando se dieron cuenta, una minoría decidió sacarlos de la Unión Europea”, recuerda.

“¿Por qué cito al Reino Unido? Porque es algo paradigmático. Quienes no participaron dejaron a otros decidir. Y la mayoría de los que decidieron no va a vivir las consecuencias, porque es gente mayor. Quienes van a vivir las consecuencias son los que no ejercieron su derecho de opinión y de voto. Pongo ese dilema porque eso es lo que puede pasar en México”.

En el caso específico de Yucatán y las candidaturas comunes PAN-PRI en construcción, el legislador dice lo siguiente:

—Es muy importante que la gente en Yucatán tenga claridad de que el debate no es de pasado sino de futuro. Aquí hubo una rivalidad histórica PRI-PAN. Fueron las fuerzas que se enfrentaron, porque el PRI era el partido hegemónico y el PAN era el partido emergente que apostaba a la democracia.

—Me decía una de mis hijas: “Papá, si tú siempre luchabas contra el PRI”. Le digo: Mira hija, no te confundas, yo luchaba contra el autoritarismo; ahora el peor autoritarismo está en Morena. La peor amenaza no es el pasado. El gran desafío es el futuro. ¿Para qué me peleo con los fantasmas, para qué me peleo con el pasado?

—Hoy debemos tener claridad de que hay un bien superior, y ese bien superior se llama México. Hay una amenaza al intentar hacer un Morena-Gobierno-Estado, que está usando todos los recursos, todo lo que esto significa en términos de abuso de poder.

El país del futuro

—Esas peores prácticas, esos peores abusos, ahora están en Morena y en el gobierno. Eso es contra lo que siempre luché. A mí me han perseguido del PAN, del PRI y del PRD. ¿Y por qué un ciudadano hace alianza con ellos? Por un bien superior. Porque hay algo más importante que nuestros agravios, que las diferencias del pasado.

—Es construir un país de futuro y por eso se hace necesario que quienes fueron adversarios en el pasado hoy se sumen como aliados, para que cuando recobremos condiciones democráticas vuelvan a competir.

—La gente en Yucatán tiene que entender que hay un objetivo superior, a pesar de las legítimas diferencias que pueda haber entre el PRI y el PAN. Ahora vemos incluso liderazgos históricos que estaban en el PRI que ya se fueron a Morena, vemos deportistas que ya se fueron a Morena. A ver, ¿por que? Porque lo que están buscando es el poder.

—Si Yucatán no quiere acabar como Chiapas, o como Campeche, o como Tabasco, debe tener claro que tiene que hacer alianza, porque lo que ha dominado en Morena es un pragmatismo atroz. Eso es Morena Yucatán.

Por eso les insisto: el dilema no es un dilema del pasado. Es como si fuera uno manejando viendo el espejo retrovisor. ¡Vas a chocar! Lo que tienes que hacer es ver hacia adelante, al frente.

¿Cuál es el dilema de este 2024?

Para decirlo con claridad, y Yucatán es un extraordinario ejemplo: democracia contra autoritarismo. Y la democracia no es de todos los que piensan como yo, que tienen que ser como yo, estar de acuerdo como yo. No, la democracia permite también sumar a gente muy diversa.

—Ese es el dilema. Y Yucatán tiene que entender eso, porque de lo contrario, esta isla de paz, esta isla de crecimiento y desarrollo, se podría arrepentir (Continuará).

