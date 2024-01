En el Ministerio Público hay más de 90 denuncias contra la autofinanciera “Fast Car Solution” y sus aliadas, señala el abogado Miguel Rosel, representante legal de personas defraudadas.

Aunque en años anteriores se habían dado a conocer casos similares, el fraude de “Fast Car Solutions” salió a la luz el pasado 20 de enero.

Ese día, un grupo de personas enojadas llegó a las oficinas de la financiera, ubicadas en la colonia Chuburná de Hidalgo, y golpeó a una de las personas del lugar exigiendo la devolución de su dinero.

¿Cómo opera la supuesta autofinanciera en Mérida?

Los defraudados señalan que la empresa opera desde las redes sociales y varios puntos de la ciudad, bajo diversos nombres y en distintas oficinas.

En Facebook, principalmente, los defraudadores ofrecen venta de autos de manera accesible y sin tanto trámite o documentación.

Mucha gente que no puede acceder a un crédito bancario o de una agencia “se engancha” con esas “facilidades” y decide ponerse en contacto con esas personas para buscar más información.

Según los defraudados, uno de los anuncios en redes es de una cuenta que se hace llamar “Agencia Multimarcas Mérida”, uno de los nombres que usa esa financiera, y señala:

“Un plan de financiamiento completamente innovador. Si la agencia te rechazó por problemas con el buró de crédito, no tener el suficiente historial crediticio, no contar con aval, no ganar bajo nómina, no tener más de 25 años. Entonces esta promoción es para ti: Plan GPS sin Aval, Sin comprobar Ingresos. Sin buró, Entregas ágiles. Enganches accesibles. Cómodas mensualidades”.

Muchas “facilidades” enganchan a interesados en un auto

Ante tantas “facilidades”, indicaron, resulta “ideal” para quienes quieren obtener un vehículo sin tanto trámite.

Los “clientes”, como se ha mencionado, quedan enganchados ante las “facilidades” que la empresa otorga para que puedan hacerse de un vehículo.

Los vendedores convencen a los clientes de pagar enganches que van de 10 mil pesos en adelante, con la promesa de recibir su vehículo en los días siguientes.

Les entregan notas de pago no foliadas en las que se señala la cantidad recibida, el nombre del cliente y la firma de quien “recibe” el dinero.

Muchos clientes pagan y pagan mensualidades que van desde 1,500 pesos y aumentan considerablemente dependiendo del tipo de vehículo.

Autofinanciera nunca entrega el vehículo al cliente

Sin embargo, los vehículos nunca se entregan, pues, de acuerdo con la investigación de la policía, los autos son prestados por familiares de los enganchadores o son de ellos mismos, pero hacen creer a las personas que están a la venta.

Algunos clientes se dan cuenta del fraude cuando ya pagaron casi 50 mil pesos y pasan más de dos meses sin recibir sus vehículos bajo excusas como “sus referencias no respondieron” “sus referencias dicen que no eres buena paga”.

No obstante, no rechazan el “crédito”, sino piden a los clientes que busquen otras referencias y se las hagan llegar para que, ahora sí, reciban sus vehículos.

Las personas continúan pagando sus mensualidades a través de transferencias o en efectivo en las oficinas, pero a quienes no realizan los pagos los hostigan.

Hostigamiento y amenazas a quienes dejan de pagar

Un hombre originario de Hunucmá confirmó que, cuando dejó de pagar, los defraudadores comenzaron a buscarlo, primero lo amenazaron por teléfono y luego iban a su domicilio diciendo que eran trabajadores de la Secretaría de Hacienda y lo buscaban por la deuda a la autofinanciara.

Los amenazaban con embargar sus cosas e incluso hay quienes denuncian que recibieron amenazas de muerte.

Ya suman más de 90 denuncias ante el Ministerio Público y la investigación ya arrojó dos personas detenidas e imputadas por los delitos de fraude específico y asociación delictuosa. Sin embargo, se prevé que haya más detenidos.

¿Qué sanción recibirían por el fraude con financiamiento de vehículos?

El Código Penal Federal dice textualmente: “Al que forme parte de una asociación o banda de tres o más personas con propósito de delinquir, se le impondrá prisión de cinco a diez años y de cien a trescientos días multa”.

También indica que “cuando el miembro de la asociación sea o haya sido servidor público de alguna corporación policial, la pena a que se refiere el párrafo anterior se aumentará en una mitad y se impondrá, además, la destitución del empleo, cargo o comisión públicos e inhabilitación de uno a cinco años para desempeñar otro”.

“Si el miembro de la asociación pertenece a las Fuerzas Armadas Mexicanas en situación de retiro, de reserva o en activo, de igual forma la pena se aumentará en una mitad y se le impondrá, además, la baja definitiva de la Fuerza Armada a que pertenezca y se le inhabilitará de uno a cinco años para desempeñar cargo o comisión públicos”.

Funcionario formaba parte de autofinanciera fraudulenta

En este caso, se sabe que un abogado que se dijo representante legal de la empresa trabajaba en el Ministerio Público, que informó de su destitución al comprobar los lazos laborales.

Se supo que hasta ahora no se tiene ningún dato de prueba para procesar a esta persona de nombre Abraham M.

Como ya informamos, las dos personas detenidas fueron imputadas y el próximo miércoles será la continuación de la audiencia de vinculación.

Se prevé que se les vincule a proceso y permanezcan en prisión justificada, como se señaló en la audiencia inicial.