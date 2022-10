Layda Sansores vs Ricardo Monreal. ¿A quién apoya Claudia Sheinbaum?

CIUDAD DE MÉXICO.- Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, también opino sobre la controversia de Layda Sansores vs Ricardo Monreal que comenzó este fin de semana después de las publicaciones en redes sociales de la gobernadora de Campeche.

Durante su conferencia de prensa de este lunes 24 de octubre, la jefa del gobierno capitalino se rehusó a opinar sobre las posibles revelaciones de Layda Sansores sobre Monreal, pero aseguró que la morenista es una “mujer excepcional”.

La rumorada presidenciable para 2024 de Morena reiteró su apoyo a la campechana, pero hizo un llamado a proteger la unidad del partido, similar a las declaraciones de AMLO sobre la controversia entre Layda Sansores y Ricardo Monreal.

¿Qué pasó entre Layda Sansores y Ricardo Monreal?

En redes sociales Layda Sansores lanzó una advertencia a Ricardo Monreal, compañero de partido y líder de la bancada de Morena en el Senado de la República al revelar que hablaría sobre él durante su programa “Martes del Jaguar", espacio donde anteriormente expuso los audios de “Alito” Moreno del PRI.

“Atención Monreal, nos vemos a las 8 pm”, escribió la gobernadora de Campeche en Twitter, publicación que después borró y decidió no hablar sobre su compañero de partido.

Sin embargo, Ricardo Monreal respondió a la advertencia asegurando que su compañera de partido planeaba empezar una guerra sucia en su contra, tras lo cual Layda Sansores nuevamente se retractó y afirmó que "siempre si" hablará sobre el senador en su programa.

Claudia Sheinbaum expresa apoyo a Layda Sansores

Durante su conferencia, Claudia Sheinbaum aseguró que Layda Sansores es una mujer de principios y como esto estaba evidenciado en el libro del periodista Armando Estrop Almaguer, “Layda Sansores Insurrecta”.

“No sé si han leído ese libro […] cuenta la historia de Layda Sansores, la hizo un periodista y realmente la vida de Layda es de mucha valentía. Ella estaba en el PRI y se sale del PRI defendiendo, estando en tribuna y defiende que no suba el IVA”, expresó la capitalina.

“Ella sufrió tres fraudes electorales, casi cuatro ahora porque no querían que llegara porque ella siempre dice la verdad, siempre”, dijo Claudia Sheinbaum tras la advertencia de Layda Sansores a Monreal de hablar sobre él en “Los Martes del Jaguar”.

“Pero yo también creo que hay que cuidar la unidad en Morena”, agregó la jefa de gobierno capitalino.

CLAUDIA SHEINBAUM SEÑALA QUE LAYDA ES UNA MUJER MUY VALIENTE



Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno, señaló que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, es una mujer muy valiente, debido a que siempre dice la verdad y es uno de sus principios. pic.twitter.com/A03tq47oKT — Enfoque Campechano (@enfoquecampeche) October 24, 2022

“Hay que seguir las dos cosas siempre con prudencia y siguiendo principios y verdad, mi apoyo total a Layda pero también tiene razón el presidente (Andrés Manuel López Obrador) de que hay que cuidar al movimiento”, concluyó.

AMLO responde a controversia Layda Sansores vs Ricardo Monreal

El presidente Andrés Manuel López Obrador también opino sobre la controversia entre Layda Sansores y Ricardo Monreal, y aseguró que cualquier audio que la gobernadora tenga sobre el senado no afecta a la carrera política de ninguno de los dos.

“La verdad que no afecta mucho, yo diría que nada, porque ya la gente está muy consciente, no se deja manipular pero es de mal gusto, aunque no afecta, no debería de hacerse eso”, expresó AMLO al pedir unidad dentro de Morena.

“Miren cómo les fue a los de la chachalaca y cómo se llama el árbol, el ave tan bella, la guacamaya, que se volvió zopilota”, sentenció el mandatario, en lo que muchos internautas interpretaron como advertencia a Layda Sansores.

¿Saben si el Claufandom ya acusó de Monrhializta a AMLO por decir que lo que está haciendo Layda Sansores es de mal gusto?



A pesar de que la quiere mucho,mucho, comparó sus actos con los guacamayos. Auch.



Sin duda tienen mucho que aprenderle sobre cómo hacer campaña,y política. pic.twitter.com/Q5rocMoJWv — Pati (@patinegrete) October 25, 2022

