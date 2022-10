Critican ''venganza'' de AMLO por cuestionamientos de la periodista Nayeli Roldán

Luego de que la periodista Nayeli Roldán, de Animal Político, cuestionó ayer al presidente Andrés Manuel López Obrador por el espionaje que se atribuye a Sedena, en la "mañanera" de hoy miércoles la encargada de "Quién es quién en las mentiras" dedicó parte de su tiempo a criticar la línea editorial de ese medio digital.

Esa acción fue tomada como una venganza del gobierno de López Obrador y abundaron las críticas de periodistas, personajes políticos y usuarios de redes sociales en general.

Al presidente @lopezobrador_ le dolió mucho el cuestionamiento de @nayaroldan sobre el espionaje realizado con #Pegasus a periodistas y activistas, pues hoy en la #Mañanera @_LizVilchis arremete contra @Pajaropolitico pic.twitter.com/0TKv2UuKxw — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) October 5, 2022

Cuestionamientos de Nayeli Roldán a López Obrador por espionaje

Cabe señalar que en la "mañanera" del martes Nayeli Roldán le dijo al presidente que hay pruebas de que la Sedena en este sexenio compró un software para espiar teléfonos y hay dos periodistas y un activista cuyos teléfonos fueron infectados en los últimos 3 años.

¿Sabía usted de esta compra que realizó la Sedena y quién autorizó al Ejército para espiar?, le preguntó a AMLO.

"No es cierto que se espíe a periodistas ni a opositores, no somos iguales a los anteriores, no es cierto. Yo hice el compromiso de que nadie iba a ser espiado, ningún opositor, entonces si tienen pruebas que las presenten", respondió el mandario.

Entonces la reportera le hace una explicación de las pruebas del espionaje, que enumera en varios puntos, entre ellos un correo de la Sedena que informa de la compra del equipo, que salió a la luz tras el hackeo a la Sedena.

Diálogo entre Nayeli Roldán y López Obrador por el espionaje

Y le pregunta de nuevo a AMLO: "¿Usted sabía de esta compra en específico que es monitoreo remoto y que significa espionaje. O las fuerzas armadas lo hicieron sin informarle a usted".

Entonces fue cuando el presidente afirma que las fuerzas armadas hacen labores de inteligencia, "no espionaje, que no es lo mismo".

"Si le estoy diciendo que nosotros no espiamos a nadie estoy hablando con la verdad", subrayó.

"Aunque estén las pruebas, presidente", insiste la periodista.

"Entonces presenten las pruebas para que me desmientan", dice AMLO.

"De hecho sí, se interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía", aclara Nayeli.

"Entonces hay que esperar a que la Fiscalía resuelva y no hay ningín problema", señala López Obrador y acaba el diálogo.

¿Venganza del gobierno de AMLO hacia Animal Político?

En aparente reacción a ese cuestionamiento, la titular de la sección "Quién es quién en las mentiras", Ana Elizabeth García Vilchis, afirmó hoy que "no hay elementos que comprueben las denuncias de tres personas" de que la Sedena espía a periodistas, opositores y activistas.

Qué ser tan diminuto es el presidente, y sin embargo, cuánto rencor cabe en él. — Héctor de Mauleón (@hdemauleon) October 5, 2022

Luego de una explicación García Vilchis se dedicó a criticar a Animal Político, e incluso señaló que ese medio que dio a conocer el caso de la Estafa Maestra ahora le da trato de presa política a Rosario Robles.

"Dice que solo tiene compromisos con sus lectores, pero cabe recodar los contratos de 7 millones 700 mil pesos con el gobierno de Enrique Peña Nieto y su vínculo cercano con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI)".

Pone en entredicho que se trate de un medio independiente

En tono de burla, García Vilchis dijo que en su portal Animal Político se asume como un medio de comunicación independiente, que solo tiene un compromiso “con sus lectores” y exhibió una serie de contratos de publicidad que le otorgó el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto de 2013 a 2018, por un total de 7 millones 753 mil pesos.

En 12 años hemos hecho periodismo. A cada gobierno le ha incomodado y parece que este no es excepción. Nuestra respuesta siempre será la misma: hacer el periodismo en el que creemos,con rigor y útil para nuestrxs lectorxs.

Porque el periodismo sirve a los ciudadanos, no al poder. https://t.co/Wy4I5UZWmt — Nayeli Roldán (@nayaroldan) October 5, 2022

“Pero no es lo único que se puede contar de Animal Político, que además de contar con un vínculo muy cercano con Claudio X. González, de la organización Mexicanos a Favor de la Corrupción”, continuó.

“De acuerdo a su plan de negocios, Animal Político vende notas pagadas sin que sea claro para sus lectores cuáles son pagadas y cuáles son informativas".

Reacciones en redes ante la "venganza" del gobierno de AMLO

Esa aparente venganza de inmediato tuvo repercusión en las redes sociales, donde se difundieron varios mensajes, como los siguientes:

Modus operandi del lopezobradorismo:



1) Los exhiben mintiendo, con pruebas.



2) Dicen que eso no es cierto, que no son igublablabla.



3) Lanzan campaña para desprestigiar a quien los exhibió, pero sin refutar ni una sola de las pruebas.



Mi solidaridad con @Pajaropolitico. — Carlos Bravo Regidor (@carlosbravoreg) October 5, 2022

Podemos discutir, si quieren, los contratos por publicidad asignados en uno y otro sexenio, pero POR FAVOR que no salga de la agenda la sustancia de la pregunta de @nayaroldan, que es el espionaje a periodistas y defensores de derechos humanos. No nos distraigamos. — Grisel Salazar (@griselsr) October 5, 2022

La Jornada ha recibido 100 veces más dinero con AMLO que @Pajaropolitico con Peña Nieto. CIEN.



¿Quiénes son los chayoteros? — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) October 5, 2022

Liz Vilchis señaló a @Pajaropolitico de haber recibido 7 millones de pesos en 6 años, $97,000 mensuales cuando ella gana $81,000 pesos mensuales.



O sea, Vilchis señaló que todo un medio, en seis años, le costó al erario $16,000 pesos más que lo que hoy ella cuesta.



Bien ahí.uD83EuDD21 pic.twitter.com/12SxQtmdn3 — Juan Burgos uD83CuDDFAuD83CuDDE6 (@juanburgos) October 5, 2022

Los publi reportajes de Animal Político siempre están señalados como tal, @_LizVilchis, no mientas.

Los contratos que citas fácilmente puedes encontrarlos en CUALQUIER medio de comunicación, incluyendo los que hoy escriben maravillas de @lopezobrador_

Dolió, sí, dolió. https://t.co/bhqNiLqbEE — Ana Francisca Vega (@anafvega) October 5, 2022