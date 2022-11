Loret de Mola expone cómo y por qué AMLO quiere desaparecer al INE

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador es el “mejor ejemplo” de que el actual sistema electoral en México si funciona, sin embargo ahora es señalado por buscar exterminarlo para mantener su influencia en el Poder Ejecutivo, acusa el periodista Carlos Loret de Mola.

“¿Qué quiere el presidente? Desaparecer al INE, quitarle la autonomía y ser él quien nombre a los árbitros”, denuncia al periodista yucateco a través de Latinus, “a eso la gente en el estadio le grita arbitro vendido”, agrega.

En el reciente capítulo de su serieweb en YouTube, Loret de Mola señala como los cambios propuestos por la reforma electoral de AMLO dañan la imparcialidad, independencia y confianza del órgano electoral.

¿Por qué AMLO quiere desaparecer al INE? La denuncia de Loret de Mola

La reforma electoral de AMLO propone recortar el número de consejeros electorales de 11 a siete que serían elegidos por medio del voto ciudadano pero ¿Quién elige a los candidatos?.

“Para llegar a la boleta de esa elección los tuvieron que haber propuesto o el Presidente o el Congreso, donde Morena es mayoría, o la Suprema Corte que no es precisamente de oposición ¿Se imaginan lo imparciales que van a ser los árbitros?”, acusó el periodista.

“Hasta López Obrador, cuando era de oposición entendía la importancia de que el órgano electoral sea independiente”, dijo en referencia a un vídeo de AMLO celebrando al IFE, ahora INE, porque el sistema actual da independencia al órgano electoral y permite la participación de la oposición.

Loret de Mola también denuncia como pese a que AMLO “lleva días repitiendo que él no quiere desaparecer al INE, que no quiere desmantelar al INE pero ya hasta tiene planes para que si la reforma”.

Dichos planes serán entregar los edificios y propiedades del INE pasen al Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado “el mismo instituto que está documentado que se roban lo robado”, aseveró.

“Así que al hijo consentido, al hijo mimado de la democracia mexicana, no le importa la democracia mexicana”, denunció Loret de Mola aseverando que “solo que tiene un pequeño problema”.

“La democracia no es de él, la democracia no es de López Obrador, la democracia es de México, la democracia es nuestra, de los ciudadanos y al quererla debilitar el presidente está jugando con fuego y no sé si se está dando cuenta de lo que México está dispuesto a hacer para defender su democracia”, afirmó.

¿Cómo se eligen los consejeros electorales del INE?

Con la legislación vigente, la Cámara de Diputados es la encarga de elegir a los 11 consejeros del INE, entre los cuales se nombra a un consejero presidente, mientras que el Senado de la República designa a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf).

El proceso de elección de los consejeros del INE empieza con la publicación de la convocatoria a aspirantes al cargo, quienes deben cumplir con una serie de requisitos estipulados en la Ley.

Las candidaturas son analizadas por un Comité Técnico de Evaluación, integrado por dos elegidos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); dos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y tres por la Cámara baja

Posteriormente la lista de candidatos idóneos es enviada a la Cámara de Diputados, donde los legisladores realizan negociaciones y acuerdos para designar a los consejeros.

¿Cómo se elegirían a los consejeros electorales con la reforma de AMLO?

Con la reforma electoral de AMLO, los consejeros del Instituto Nacional Electoral y Consultas (órgano que reemplazaría al INE) serían elegidos cada seis años mediante el voto de la ciudadanía en elecciones celebradas cada seis años.

Cada uno de los tres Poderes de la Nación postularía los candidatos a consejeros electorales.

20 candidatos “por conducto del presidente de la República"

10 personas la Cámara de Diputados

10 el Senado de la República

10 por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, elegidos con mayoría de ocho votos.

En el caso de ambas cámaras se requiere el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes para designar a los candidatos.

