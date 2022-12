Ricardo Monreal defiende su lugar como miembro fundador de Morena

CIUDAD DE MÉXICO.- El senador Ricardo Monreal no dejará la militancia de Morena pese a los conflictos internos, principalmente su choque con la gobernadora de Campeche Layda Sansores y la jefa de gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

El coordinador respondió a las acusaciones de estar “coqueteando” con la oposición a Morena rumbo a las elecciones presidenciales de 2024 al asegurar que no está “luchando” contra su partido o el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Yo he cumplido con el partido, soy fundador del partido, yo he estado en Morena desde hace 26 años, he cumplido con mi función legislativa”, aseguró el senador que dijo que decidiría su futuro con Morena este mes de diciembre.

“No promovamos la hostilidad; he sido fundador, defensor y constructor de este movimiento”, dijo Monreal al pedir a la militancia de Morena “reflexión y el beneficio de la duda” tras los señalamientos en su contra.

‘Yo no estoy luchando contra #Morena, más bien lucho porque las decisiones que toma se democraticen’: Monrealhttps://t.co/LNfuGIYS6j pic.twitter.com/PP0OAqsiju — el.poder.tv@gmail.com (@InformativoNot3) December 1, 2022

Ricardo Monreal busca la presidencia con Morena

Después de que el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, pidió a Ricardo Monreal definir sus posturas políticas el senador aseguró ser “fundador de Morena, soy militante de Morena y soy aspirante a la suceder al presidente de la República”.

Anteriormente Ricardo Monreal denunció que las filtraciones de Layda Sansores en su contra serían parte de una campaña desprestigio, presuntamente para favorecer las aspiraciones presidenciales de Claudia Sheinbaum, ‘corcholata’ favorita de AMLO.

“Claudia, frena tu jauría; no más división”, indicó a principios de noviembre en una publicación donde también señaló a Layda Sansores como una “presunta delincuente” por intervenir comunicación y difundir “basura reciclada”.

Layda Sansores es una presunta delincuente. Violó la suspensión judicial, intervino comunicaciones y difundió basura reciclada. Exigiremos declaratoria de procedencia para suprimir fuero. Pobre Campeche, gobernado por odio e impunidad.

Claudia, frena tu jauría; no más división. — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) November 9, 2022

"No se depriman, voy a resistir hasta el final porque creo en la democracia y creo en México", dijo Monreal, y destacó subir en aprobación de 10 a 14 puntos pese a que AMLO solo se reconoce a tres ‘corcholatas’ a la presidencia: Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López.

Conferencia completa de Ricardo Monreal

#EnVivo Desde el Senado de la República, converso con los medios de comunicación que cubren la fuente informativa.

https://t.co/ByDvrifnww — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) December 1, 2022

¿Ricardo Monreal dejará Morena?

En días pasados un informe de El País señaló que Ricardo Monreal se encontraría en negociaciones para ser el candidato presidencial de la alianza ‘Va por México’, formada por los partidos opositores PRI, PAN y PRD.

Presuntamente, la adscripción de Monreal a la oposición dependería de que el partido Movimiento Ciudadano se sumara a la coalición.

La tensión entre Ricardo Monreal y un bloque – al parecer mayoritario - de Morena llevaron a que miembros de la oposición abiertamente le ofrecieran un lugar dentro de sus partidos.

“Si el senador Monreal desea tomar una decisión para apartarse de su grupo político, pues será una decisión de él (...), si él se suma al esfuerzo de la oposición, al pueblo opositor, pues será bienvenido”, dijo Santiago Creel del PAN, presidente del Congreso de la Unión y la Cámara de Diputados.

El dirigente nacional del PRI, Alejandro 'Alito' Moreno describió a Ricardo Monreal como “mexicano comprometido con las causas sociales”, lo cual sería un incentivo para cualquier grupo político en una jornada electoral.

Por su parte, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) también expuso la posibilidad de que figuras como el senador Ricardo Monreal y el diputado Santiago Creel Miranda encabecen a la alianza ‘Va por México’ en las elecciones presidenciales de 2026.

Al ser cuestionado por la “cercanía” con grupos opositores, Ricardo Monreal negó buscar un “objetivo personal” e hizo un llamado a la no polarización. Anteriormente aseguró que su labor como legislador implica acuerdos y dialogo abierto con otros grupos políticos.

“Mi futuro político está en una causa, no es un objetivo personal, y esa causa es la reconciliación nacional […] una condición trascendente para el avance. No más polarización, menos odio, menos descalificaciones, así pienso. Alentar el encono es abonar a la confrontación”.