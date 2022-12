Asesora de Yasmín Esquivel niega plagio de tesis: Es un ‘complot’ contra las mujeres

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante la denuncia pública por el presunto plagio de la tesis de licenciatura de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, su exasesora de titulación Martha Rodríguez Ortiz respondió a las acusaciones en contra de la candidata a la presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En entrevista con Grupo Fórmula, la profesora de Derecho en la Facultad de Estudios Superiores Aragón (FES-Aragón) de la UNAM aseguró que el trabajo de titulación de la ministra “no es un plagio”.

El artículo publicado en Latinus señaló a la ministra Yasmín Esquivel por el presunto plagio de su tesis de licenciatura y a Martha Rodríguez Ortiz de posibles actos de corrupción al asesora de la tesis original y los tres supuestos plagios que le siguieron.

Asesora de Yasmín Esquivel niega plagio de tesis

“Después de 30 años me he vuelto famosa por haber dirigido una tesis”, dijo la profesora de la UNAM al señalar que le parece “extraño” que el tema salga a relucir después de tanto tiempo.

Al ser cuestionada por las similitudes de ambos trabajos la asesora afirmó que “todo trabajo científico se tiene que apoyar en las fuentes normales y naturales como son las propias leyes y las jurisprudencias”.

“Eso quizá sea lo que se parezca”, agregó sobre la denuncia de que el trabajo de Yasmín Esquivel, presentado en 1987, y el de Edgar Ulises Báez en 1986 son idénticos en secciones como índice, planteamiento del problema, capítulos e incluso las conclusiones.

Índice de Yasmín Esquivel Mossa / Índice de Edgar Ulises Báez

El presunto plagio de la tesis de Yasmín Esquivel Mossa fue denunciado por Guillermo Sheridan, investigador de la UNAM y periodista, quien compartió los enlaces a las versiones en línea de ambos trabajos de titulación, disponibles en los archivos de la universidad.

¿Acusación a ministra que plagio la tesis es un complot?

La profesora Martha Rodríguez Ortiz aseguró que es “muy extraño que salgan estas cosas después de tanto tiempo y cuando la ministra levantó la mano para presidir la Suprema Corte”, y reiteró que existe misoginia y discriminación a la mujer en las instituciones.

“Tiene mucho de misoginia. De que no les gusta que las mujeres se eleven o sean grandes en sus profesiones”, dijo al denunciar que ha sufrido de misoginia en la UNAM.

“Dudar de la UNAM y de las mujeres es parte de un complot en contra de nosotras”, acusó la asesora.

Totalmente falso el reportaje de Latinus. Ahora ¿qué más van a inventar? pic.twitter.com/so37Vz2a92 — Yasmin Esquivel Mossa (@YasminEsquivel_) December 21, 2022

En artículo presentado por Guillermo Sheridan, la profesora Martha Rodríguez es señalada por no hacer público el presunto plagio de la tesis de Yasmín Esquivel ya que fue asesora de la ministra y del licenciado Edgar Ulises Báez.

Edgar Ulises Báez presentó su tesis “Inoperancia del sindicato de los trabajadores de confianza del Artículo 123 Constitucional Apartado ‘A’” en 1986 en la Facultad de Derecho de la UNAM con Martha Rodríguez como directora de tesis.

En 1987 la académica también dirigió la tesis "Inoperancia de los sindicatos en los trabajadores de confianza del Artículo 123 Apartado A" de Yasmín Esquivel Moss presentada en la FES-Aragón.

Además, otras dos tesis presuntamente idénticas a la de Ulises Báez fueron presentadas en la UNAM en 2008 y 2010, nuevamente con Martha Rodríguez como asesora.

Les presento a la profesora Martha Rodríguez Ortiz, la directora de la tesis plagiada de la Ministra Esquivel. La UNAM debe correrla pero ya. Que falta de ética profesional y vaya complicidad criminal en estos actos. pic.twitter.com/PSoudIqxLY — Mario Fernández (@MarioFM) December 22, 2022

“No he hecho nada malo. No sé por qué estos ataques. Eso a mí me salta mucho”, se defendió la académica en su entrevista de este jueves 22 de diciembre.

Sobre si considera posible que la UNAM invalide la tesis de la ministra Yasmín Esquivel, respondió que “después de tantos años yo lo dudo pero necesitaría ver las leyes y los estatutos universitarios, pero ya son más de 30 años”.