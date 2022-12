AMLO ofrece un mensaje por la Navidad, ¿qué les deseó a sus adversarios?

El presidente Andrés Manuel López Obrador, en un mensaje con motivo de la Navidad que difundió por medio de las redes sociales, deseo a paz y amor a todos los mexicanos, incluso para los que llama sus adversarios.

En compañía de su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, el jefe del Ejecutivo federal además pidió para los habitantes del país que siempre gocen de salud y felicidad.

En su intervención, AMLO también se refirió a la tradicional cena navideña que suele realizarse en la mayoría de los hogares del país.

Y fiel a su costumbre, envió abrazos a todos los ciudadanos, incluidos sus adversarios a quienes reiteró que a pesar de las diferencias, el amor es lo que pesa más.

La investigadora Gutiérrez Müller también envió sus mejores deseos para todos los mexicanos y destacó que el nacimiento que escogieron fue hecho por artesanos chiapanecos.

Al respecto, López Obrador recordó que los pueblos indígenas "son la verdad más íntima de México y de América Latina. Este es el origen, nuestras comunidades. Por eso no al racismo, no al clasismo no a la discriminación. Sí al amor", expresó el Presidente.