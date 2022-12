Apelará Claudia Sheinbaum una medida del INE

CIUDAD DE MÉXICO.— A través de un texto, del que dice no estar de acuerdo, la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pidió a sus simpatizantes que se abstengan de influir en el proceso electoral de 2023 y 2024 con la colocación de propaganda o campañas en redes sociales.

La medida fue tomada por Claudia Sheinbaum después de que el Instituto Nacional Electoral (INE) le pidiera a la mandataria capitalina deslindarse en un plazo no mayor a 24 horas de las pintas de bardas y mensajes en redes sociales que sean parte de su campaña presidencial para 2024.

“Recibí a través de la Consejería Jurídica del Gobierno de Ciudad de México una notificación de la Comisión de Quejas del INE que me obliga, como medida cautelar (aunque no es el fondo del asunto), a publicar un texto que no es de mi autoría y con el que no estoy de acuerdo”, expresó en Twitter.

Con esta acción, Claudia Sheinbaum aseguró que el órgano electoral solo demuestra “su sesgo, talante antidemocrático y conservador” por ordenarle que en medios de comunicación y con recursos públicos pida a la ciudadanía “que no ejerza sus libertades”.

“Es verdaderamente increíble que el INE, quien supuestamente es garante de la democracia y la libre expresión, imponga esta medida que a todas luces tiene un carácter de parcialidad y autoritarismo”, dijo.

Por esta razón, la jefa de Gobierno de CDMX anticipó que apelará el mandato del INE.

Para deslindarse de la propaganda a su favor, será necesario que Claudia Sheinbaum publique el siguiente texto en la página de internet oficial de la Jefatura de Gobierno, así como en sus cuentas de redes sociales:

“La suscrita ha tenido conocimiento de la existencia y uso del hashtag #EsClaudia en distintos espacios de Ciudad de México y otras ciudades del país, ya sea a través de lonas, pinta de bardas o en redes sociales. En ese sentido, de nuevo y como lo he hecho en anteriores ocasiones, afirmo de manera categórica, que ni una servidora, ni el gobierno que encabezo tenemos vinculación, directa o indirecta, con la frase “Es Claudia”, frases similares, o con algún aspecto relacionado con su difusión”.

Lo anterior luego de las quejas presentadas por el diputado Jorge Álvarez Maynez y otros ciudadanos en contra de la jefa de Gobierno por su participación en eventos en los que, alegan, se efectuaron actos anticipados de campaña, uso indebido de recursos públicos, promoción personalizada y una indebida difusión de su informe.— El Financiero