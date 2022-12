Reforma electoral de AMLO no pasó. Cámara de Diputados desecha iniciativa

Reforma electoral de AMLO no pasó en la Cámara de Diputados al no alcanzar la mayoría calificada.

CIUDAD DE MÉXICO.- "No pasó, no pasó", celebró el bloque opositor después de que la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador no alcanzó la mayoría calificada necesaria para su aprobación en la Cámara de Diputados.

"La Cámara de Diputados desechó el dictamen que reformaría, adicionaría y derogaría diversas disposiciones de la Constitución Política, en materia electoral, luego de que en la votación en lo general no alcanzó la mayoría calificada", lee el comunicado oficial en la página del legislativo mexicano.

Durante la votación de este martes 6 de diciembre la reforma electoral de AMLO obtuvo 269 votos a favor, 225 en contra y una abstención por lo que no logró la mayoría calificada de dos terceras partes de las y los legisladores presentes necesarias para su aprobación.

En virtud que no se alcanzó la mayoría calificada, se desecha la propuesta de Reforma Electoral enviada por el Ejecutivo Federal.

Cámara de Diputados desecha reforma electoral de AMLO

El presidente de la Mesa Directiva, diputado Santiago Creel Miranda, expresó que, en virtud de no alcanzarse la mayoría calificada “con fundamento en lo que dispone la fracción g) del artículo 72 constitucional y en términos del artículo 232, numeral I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se desecha el proyecto de decreto".

Por lo que respecta a las propuestas de modificación registradas, se instruye que el texto de la mismas sea insertado íntegramente en el Diario de Debates, indicó el legislador.

La sesión se cerró con los gritos eufóricos de la oposición de “el INE no se toca” y reacciones positivas de los internautas después de la convocatoria ciudadana a la marcha en defensa del INE el pasado domingo 13 de noviembre.

¡No pasó, la reforma no pasó!



Hoy, las y los diputados federales de oposición defendieron la voluntad de millones de mexicanos que lucharon por la democracia de México.



¡La #ReformaElectoral del presidente se cayó! #ElINENoSeToca

La reforma electoral de AMLO fue aprobada en comisiones el 28 de noviembre pese a que en la primera sesión de Comisiones Unidas de Reforma-Política-Electoral, Puntos Constitucionales, y Gobernación días antes el bloque opositor denunció que el dictamen era presentado sin cambios discutidos previamente.

'Plan B' de reforma electoral ¿Qué pasa ahora?

Ante el fracaso de la reforma constitucional en materia electoral, previsto tras anunciado voto en contra por el bloque opositor, AMLO presentó el llamado “plan B” a la reforma electoral.

También este martes llegó a la Cámara de Diputados el proyecto de reforma a leyes secundarias del Ejecutivo y podría ser aprobado con el voto de los diputados de Morena y sus aliados, facción que representa la mayoría en dicha cámara.

López Obrador ya había adelantado que el ‘plan B’ serviría para para “apretar” el presupuesto del INE y evitar la compra de votos. Sin embargo, la presentación de este martes agregó otros puntos a la propuesta.

La nueva iniciativa incluye un agregado al inciso J del artículo 443 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

La actual legislación establece que es motivo de infracción "la difusión de propaganda política o electoral que contenga expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos, o que calumnien a las personas".

La modificación en cambio indica que "la difusión de propaganda política o electoral que contenga expresiones que calumnien a las personas, a los partidos políticos o a los gobiernos emanados de éstos".

En el apartado no se enlistan los conceptos que podrían ser considerados como "calumnia" por lo que el mismo estaría sujeto a interpretación, lo que también empieza a generar críticas sobre como dicho cambio abre camino a sanciones a quienes critiquen o “hablen mal” del gobierno.

¿En qué consiste la reforma electoral de AMLO?

De haber sido aprobada, la reforma convertiría al INE en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) que sería la única autoridad electoral en México y adsorbería las funciones de los organismos electorales locales, los cuales desaparecerían.

Los consejeros del INEC serían elegidos cada seis años mediante el voto secreto y directo de la ciudadanía, en elecciones celebradas cada seis años.

Desaparecería los Organismos Públicos Locales Electorales, Tribunales Electorales Locales y federalización de las elecciones siendo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de La Federación (TEPJF) el encargado de resolver las controversias a nivel local.

También se eliminarían las diputaciones plurinominales, y se reduciría el número de legisladores federales y locales. La Cámara de Diputados quedaría en 300 diputaciones y la Cámara de Senadores en 96 senadurías.

El modelo de elecciones de diputados, senadores y ayuntamientos sería modificado a un sistema de representación pura, es decir, el porcentaje de votos que obtenga un partido político será el porcentaje de legisladores o miembros de ayuntamientos que tendrá.