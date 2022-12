AMLO arremete contra el INE por Claudia Sheinbaum: ¿Quiénes son 'los intocables del poder'?

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) arremete contra el Instituto Nacional Electoral (INE) por una medida tomada en relación a la presunta precampaña anticipada de Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de Ciudad de México, rumbo a las elecciones de 2024.

El INE ordenó a Claudia Sheinbaum deslindarse de toda propaganda que busque influir en las elecciones de 2024 tras varias denuncias de pintas en bardas, paredes, lonas e incluso publicidad en redes sociales con el hashtag #EsClaudia, aparentemente, en favor de la funcionaria.

“El INE no se toca, dicen los conservadores. Es una súper estructura de poder […] de manera evidente, notoria, pública están violando la Constitución [… pero como no se toca, son los intocables de la mafia del poder”, acusó AMLO.

Noticias Relacionadas Responden a Claudia Sheinbaum con toneladas de basura en Oaxaca

"Digo a la gente que no se preocupe; hay que luchar para limpiar de corrupción, de parcialidad al INE, y claro que el INE sí se toca", dijo el presidente López Obrador, en un ataque más contra la autoridad electoral mexicana.



Más, en: https://t.co/1Mac8dFhft pic.twitter.com/RVSpnH6PeW — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) December 5, 2022

AMLO arremete contra el INE por Claudia Sheinbaum

En su conferencia de prensa mañanera, López Obrador acusó al INE de violar los artículos 6° y 7° de la Constitución Mexicana al ordenar a Claudia Sheinbaum deslindarse de la propaganda a su favor fuera del periodo electoral.

Según el mandatario, la medida del INE a Claudia Sheinbaum es “contrario a la libertad de expresión”.

“Deben leer el Artículo 6° y 7° de la Constitución. El Artículo 6° había sido intocable hasta que llegó el más intocable de todos y ahora quieren que se aplique aquello de que no se puede tocar al intocable”.

#Mañanera|| AMLO da lectura a los artículos 6 y 7 de la Carta Magna, luego de resolución de consejeros del INE sobre Sheinbaum. pic.twitter.com/FqLXbb3mz0 — Revista El Chamuco (@El_Chamuco) December 5, 2022

AMLO acusó a sus opositores de tener actitudes antidemocráticas “hasta hacen marchas los conservadores para proteger ese tipo de violaciones flagrantes a la Constitución” pero contrario a lo que dicen, el órgano electoral sí debe tocarse para combatir la corrupción.

“Yo le digo a la gente que no se preocupe, que hay que luchar para limpiar de corrupción, de parcialidad al INE. Hay que luchar por eso”, afirmó AMLO.

“Da vergüenza que sean los medios de información al servicio de los conservadores los que apoyen esta decisión del INE, que es contraria a la libertad de expresión, de manifestación. Por este Artículo han luchado por siglos periodistas, desde mediados del siglo XIX”, denunció.

Reforma electoral de AMLO ¿Cuenta con apoyo ciudadano?

“La mayoría, quiere la reforma al INE. Está demostrado en encuestas”, afirmó el mandatario en referencia a una encuesta del INE que revela apoyo ciudadano a la reforma electoral de AMLO, quien acusó al instituto de intentar ocultarla.

En su conferencia mañanera, el presidente citó algunos de los datos de la encuesta.

“¿Quieres que ya no haya 500 diputados, sino sólo 300 y que se eliminen los 200 plurinominales?”. A lo que el 80 por ciento dijo que sí […]", indicó López Obrador.

"Quieres que se reduzca el presupuesto del INE a la mitad, que ya no sean 25 mil millones de pesos? El 80 por ciento dice sí”, citó AMLO, pese a que la encuesta del INE arrojó que el 85% de los encuestados está en contra de reducir el presupuesto del órgano electoral.,

“¿Quieres que en vez de que sean los partidos los que elijan a los consejeros del INE y magistrados del Tribunal sea el pueblo que los elija de manera democrática? 80 por ciento, sí”, agregó. El porcentaje real fue de 78%.

AMLO defiende reforma electoral

El mandatario aseguró que dichos datos porque una minoría conservadora piensa que si tiene el control del INE va a poder hacer fraude”, pero al final será el pueblo quien elija.

“Le digo a la gente no se preocupe, va a ser el pueblo el que va a decidir y el mejor ejemplo somos nosotros. Yo llegué a la presidencia no por el INE, llegué a la Presidencia por el pueblo”, afirmó AMLO.

AMLO dijo que “nunca me reuní con los del INE y siempre procuré mantener distancia con ellos porque sabía yo que eran árbitros vendidos, hasta los debates armaban todo para ver si me entrampaba, siempre los padecí y al final no pudieron como no van a poder hacia adelante”.

¿Qué dice la encuesta del INE sobre reforma electoral?

La encuesta en cuestión fue realizada por la Coordinación de Comunicación Social con entrevistas a 400 ciudadanos para “consumo interno” y disponible en la página oficial del instituto, dos semanas después de contabilizar resultados, que revela un .

Cabe resaltar que los resultados indicaron que solo el 27% de los encuestados había escuchado de la iniciativa de reforma electoral de AMLO o conocían en qué consistía al momento de ser entrevistados y solo el 23% considera que una reforma es necesaria.

¿Qué pasó entre Claudia Sheinbaum y el INE?

En las últimas semanas se dio el lanzamiento de la canción “Ya convéncete” en favor de Claudia Sheinbaum, la pinta de bardas y paredes con frases como ‘Vamos con Claudia para que siga la transformación’ o publicaciones con el hashtag #EsClaudia.

Tales acciones fueron denunciadas por ciudadanos en redes sociales como propaganda de la morenista en rumbo a las elecciones presidenciales de 2024 pero que es realizada fuera del periodo electoral permitido.

El INE señaló que la propaganda de Claudia Sheinbaum, Marcelo y Adán Augusto es ilegal.



No se preocupen, acá en Guadalajara ya los estamos ayudando a cumplir la ley. No es necesario, corcholatas, que nos den las gracias. pic.twitter.com/AedmCxuwjo — Arturo Herrera Canales ???? (@LeonEconomista) December 3, 2022

En respuesta, el pasado viernes 2 de diciembre la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó a Sheinbaum pedir a sus participantes abstenerse de difundir propaganda o realizar acciones de promoción a la jefa de gobierno capitalino.

La Comisión determinó que estas acciones pasadas representan “una estrategia de publicidad atípica” y “propaganda con características y particularidades que denotan identidad en su contenido, en la que se busca posicionar la idea de continuidad” del actual gobierno.

En un plazo no mayor de 24 horas ordenó a Claudia Sheinbaum que “se deslinde públicamente de los hechos denunciados” además de pedir a sus simpatizantes abstenerse de continuar con acciones que “que busquen influir en el Proceso Electoral 2023-2024”.

Respecto a la presunta gira de precampaña de Claudia Sheinbaum, también denunciada por ciudadanos, el INE determinó que sus visitas a varias ciudades para impartir la conferencia Políticas Exitosas de Gobierno” el INE no emitió medida cautelar.

De acuerdo con la comisión, ni las conferencias ni la asistencia a una reunión en Ciudad de México denominada “Encuentro Nacional Municipalista. Políticas Exitosas” no son actos anticipados de campaña.

#BoletínINE ??? | INE ordena a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México hacer un llamado a sus simpatizantes a que se abstengan de realizar conductas que busquen influir en el proceso electoral 2024. https://t.co/qmD7p9Lez1 pic.twitter.com/kPPRAuWMKI — @INEMexico (@INEMexico) December 2, 2022

Claudia Sheinbaum publicó el texto autorizado y emitido por el INE en sus redes sociales pero aclaró que no concuerda con el documento.

“Una vez más el INE muestra su sesgo, talante, antidemocrático y conservador al ordenarme que en medios de comunicación social y con recursos públicos pida a la ciudadanía que no ejerza sus libertades”, escribió.

“Publicó el texto que me fue ordenado para cumplir con la resolución, pero informó que apelaré”, concluyó Claudia Sheinbaum.

Te puede interesar: Apelará Claudia Sheinbaum una medida del INE