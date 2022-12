Lanzan canción de Claudia Sheinbaum al estilo de Grupo Firme: “Ya convéncete”

CIUDAD DE MÉXICO.- En redes sociales circula un tema no oficial para difundir las aspiraciones presidenciales de Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México.

Con el nombre “Ya convéncete”, el tema replica el ritmo de la canción “Ya supérame” de Grupo Firme, originalmente interpretado por Horacio Palencia, Nathan Galante y César Arturo Navarro.

La nueva canción de Claudia Sheinbaum

“¿Qué parte no entiendes de que con el PRIAN ya no, la N o la O? Morena es la mejor. Te juro que Claudia la va a hacer bien porque las mujeres pueden también, no tienes que pensarlo tanto ¡Vente ya con Claudia Shein!, inicia el tema de Claudia Sheinbaum.

La canción promocional lanzada en redes sociales fuera del periodo electoral también resalta la unión de la jefa capitalina con el presidente Andrés Manuel López Obrador: “Y no dudes que Claudia sigue siempre con Andrés Manuel… Ya convéncete, que yo ya me convencí, ella es la continuidad a su pueblo quiere ver feliz…”.

Al estilo @GrupoFirme y su 'Ya supérame', se estrenó la nueva canción de @Claudiashein, 'Ya convéncete'



"¿Qué parte no entiendes de que con el PRIAN ya no, la N o la O? Morena es la mejor" pic.twitter.com/k6U1QdRMoU — Político MX (@politicomx) December 1, 2022

Denuncian gira de precampaña de Claudia Sheinbaum

En redes sociales Claudia Sheinbaum, fue criticada por ciudadanos debido a una presunta gira de precampaña anticipada así como actos de campaña ilegales para la presidencia de México en su ciudad y varias partes del país.

En los últimos meses la jefa de gobierno capitalino ha visitado distintas ciudades de México, además de han aparecido varias pintas en Ciudad de México y otros estados en aparente apoyo a la morenista rumbo a las próximas elecciones.

“Mientras @Claudiashein anda en Chiapas de campaña repitiendo los discursos de López, a los capitalinos les dejó su buen fin en el Metro Oceanía", escribió un internauta junto a un vídeo de un fallo en dicha estación del metro el mismo sábado de su visita a Chiapas.

Mientras @Claudiashein anda en Chiapas de campaña repitiendo los discursos de López, a los capitalinos les dejó su buen fin en el Metro Oceanía pic.twitter.com/kwJeMDSQdZ — Carlos Torres ? (@CarlosTorresF_) November 19, 2022

Este jueves 1° de diciembre, Claudia Sheinbaum compartió un vídeo de su asistencia a la toma de protesta de Salomón Jara Cruz como gobernador de Oaxaca en el que mujeres vestidas con el traje típico corean: “Es un honor estar con Claudia hoy”.

Venimos a acompañar al gobernador @salomonj a su toma de protesta. Inicia la primavera oaxaqueña. pic.twitter.com/UsraQ3Uacr — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) December 1, 2022

En días pasados también visitó la Universidad Autónoma de Sinaloa donde dio una conferencia de "Políticas Exitosas de Gobierno".

En el estado de Sinaloa la transformación avanza y fuimos testigos de ello. Gracias al pueblo culichi por su cariño, hace unos días, durante mi vista. pic.twitter.com/kFaghARido — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) December 1, 2022

Los viajes de Claudia Sheinbaum han hecho que sea señalada por ignorar sus responsabilidades en la Ciudad de México en lo que fue descrito como una gira de precampaña ilegal fuera del tiempo electoral y en anticipación a las elecciones presidenciales de 2024.

Claudia Sheinbaum es descrita como “la favorita de AMLO” a la presidencia en 2024 y una de las tres corcholates de Morena a las elecciones junto a Marcelo Ebrard, secretario de relaciones exteriores, y Adán Augusto López, secretario de gobernación.

Reacciones a "Ya convéncete" de Claudia Sheinbaum

En redes sociales los internautas criticaron la canción de apoyo a Claudia Sheinbaum, "Ya convéncete", que señalaron como otro acto de precampaña anticipada.

Haciendo campaña anticipada violando la ley electoral si no cumplen la ley pues asi NO vayanse morenacos — Ave Azul (@AveAzulOpina) December 1, 2022

Por eso nada más no sueltan al INE, para siempre hacer lo que se les pegue la gana, yo recuerdo que desde el año pasado lo están multado por hacer propaganda indebida y a morena le vale queso, jaja pero que lo hiciera otro partido, ya estaría el grito en el cielo. — Hope (@Hope72105813) December 1, 2022

@INEMexico esto es ilegal y debería ser considerado como campaña anticipada con todas las sanciones que marca la ley. Ojalá el INE y el trife apliquen la ley. — Mario Cisneros (@MarioCisneros21) December 1, 2022

??no sé si reír o llorar en lo que se gasta el gasto público ?? — Jocelyn Zurita (@JocelynZurita) December 1, 2022

Letra de la canción de Claudia Sheinbaum

