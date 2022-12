Adán Augusto acepta enfrentar a otras corcholatas

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— El presidente Andrés Manuel López Obrador apoyó la propuesta del senador y líder de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, de llevar a cabo debate entre los aspirantes a la candidatura presidencial en 2024, pero llamó a tener cuidado de que no se les vaya a acusar de actos anticipados de campaña porque las autoridades electorales “andan muy estrictas”.

“Pues si ellos lo aceptan sí, no hay por qué negarse a que den a conocer sus planteamientos, solo tener cuidado de que no los vayan a acusar de actos anticipados de campaña porque andan muy estrictos. Si no está prohibido y lo pueden hacer, están en su libertad”, dijo en la mañanera de ayer miércoles.

En Palacio Nacional, y a pregunta expresa, el secretario de Gobernación y aspirante de la candidatura presidencial aceptó sumarse a estos debates propuestos por Ricardo Monreal.

¿El secretario de Gobernación se sumaría a esta intención o a esta propuesta de debatir con Claudia Sheinbaum y el canciller (Ebrard), e incluso Ricardo Monreal, para dejar ver sus propuestas frente a la militancia de Morena?”, se le preguntó.

“Si hay tiempo”, respondió el secretario. ¿Pero aceptaría a sumarse a este debate?, se le insistió. “Dice que sí, ¿no?”, respondió en nombre de Adán Augusto el presidente López Obrador.