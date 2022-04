Debanhi Escobar: El sentido mensaje de una de las amigas de la joven

CIUDAD DE MÉXICO.- El sábado fue el último adiós a Debanhi Escobar. Familiares y amigos se dieron cita en la capilla ubicada sobre avenida Constitución para despedir a la joven de 18 años, quien de acuerdo con el informe de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León falleció de una contusión en el cráneo.

Mediante una cuenta de Instagram, una usuaria que se identificó como la mejor amiga de Debanhi, le dedicó un sentido mensaje, acompañado con un collage con fotografías de ambas desde que eran niñas.

El mensaje publicado el viernes, la joven menciona que le arrebataron a su mejor amiga, y que Debanhi le había enseñado el verdadero significado de la amistad, además de que, dijo, fueron amigas por más de 10 años.

“Tengo el corazón roto, la vida es muy injusta, me arrebataron a mi mejor amiga, simplemente puedo decir que me enseñaste el verdadero significado de la amistad, siempre te voy a recordar con tu inmensa alegría que transmitías, Dios me permitió ser tu amiga por más de diez años, teníamos tantos planes juntas, pero ahora solo me quedo con todos los bellos momentos que logré pasar junto a ti, no encuentro las palabras necesarias para transmitir todo lo que siento en estos momentos. Debanhi te amo y te amaré toda mi vida, hoy descansas en el cielo y te conviertes en un angelito que siempre estará conmigo, vuela alto mi niña, en algún momento nos encontramos otra vez en el reino de los cielos” (sic), se lee en el mensaje.

Además del mensaje a Debanhi, su amiga compartió en una historia de Instagram el anuncio que le harán un homenaje en la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Investigarán a las amigas de Debanhi

Fuentes involucradas en la investigación de la muerte de Debanhi Escobar indagan a las jóvenes Jehieli Sarahi L. e Ivonne Alejandra R, las amigas que la dejaron tomar un taxi durante la madrugada del pasado 9 de abril con el chofer Juan David C, quien presuntamente era su conocido.

De acuerdo con los testimonios la amistad surgió luego de que Debanhi se hizo amiga de un joven identificado como Pato, quien es novio de Jehieli Sarahi y así comenzó la amistad entre ellos e Ivonne Alejandra R.

De acuerdo a lo informado, Jehieli Sarahi es estudiante de psicología en una universidad privada y comenzó la amistad con Debanhi, quien era alumna de la carrera de Derecho en la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Amigos de la secundaria de la joven, refirieron que la amistad con dichas jóvenes era reciente y les había comentado poco de ellas.

¿Qué pasó con Debanhi Susana?

Debanhi Susana Escobar salió un 8 de abril a divertirse a una fiesta en la colonia Nueva Castilla en el municipio de Escobedo, Nuevo León junto con tres de sus amigas: Ivonne, Alejandra y Jessari.

Según las declaraciones, Debanhi salió sola del lugar la madrugada del 9 de abril, pues sus amigas se habían marchado antes. Luego de ello su paradero se declaró como desconocido.

Los familiares de la desaparecida han explicado que las amigas de Debanhi han sido interrogadas en múltiples ocasiones de lo que ocurrió la madrugada del pasado 8 de abril.

A solicitud de Mario Escobar, padre de la joven, se sumó a las tareas para la localización un equipo de la Comisión Nacional de Búsqueda, encabezado por la titular del organismo, Karla Quintana Osuna. La noche de ese mismo jueves, personal de la Fiscalía de Nuevo León llevó a cabo un operativo en el que localizaron un cuerpo en una zona aledaña al Motel Nueva Castilla, en una cisterna. El padre de Debanhi confirmó ese mismo día la muerte de su hija.