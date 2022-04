Caso Debanhi Escobar: aseguran el motel donde hallaron el cuerpo

A cuatro días de la aparición de Debanhi Escobar Bazaldúa las autoridades de la Fiscalía de Justicia del Nuevo León aseguraron el motel Nueva Castilla, donde estaba el cuerpo en una cisterna.

La Fiscalía Especializada en Feminicidios solicitó el aseguramiento del centro de hospedaje como parte de las investigaciones y hoy amaneció acordonado y custodiado por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones.

Los agentes ministeriales y policías de Fuerza Civil llegaron al lugar poco antes de las 5 a.m. para asegurar el local ubicado en la carretera a Nuevo Laredo y la calle Numancia, en la colonia Nueva Castilla, en Escobedo, Nuevo León.

Se prevé que con el aseguramiento del inmueble las autoridades ampliarán las investigaciones para saber qué ocurrió con Debanhi dentro del motel.

El cuerpo de Debanhi Escobar, de 18 años, estudiante de derecho, se encontró el jueves 21 pasado dentro de una cisterna del Nueva Castilla.

Al principio se investigaba la desaparición y muerte de la joven, pero el fin de semana la Fiscalía Especializada en Feminicidios atrajo el caso.



Hoy, en entrevista con Carmen Aristegui, Mario Escobar, padre de Debanhi, afirmó que la administración del motel tardó en entregar videos del día de la desaparición.

Señaló que hasta que se encontró el cuerpo de su hija dentro de la cisterna la administración entregó los videos de su sistema de videovigilancia y consideró que esa retención es un delito.

También dijo que los videos de la empresa transportista Alcosa, donde también aparece la joven, al parecer fueron manipulados.

"La empresa Alcosa fue la última parte donde se le vio a Debanhi en el video, y los videos de las cámaras de afuera no se ven, se ve que llega pero luego se pierde".

"Hay dos videos de esa empresa cortados y editados, no se ve que salen los trailers, que es el punto principal para determinar qué rumbo tomó", subrayó.

Mario Escobar también cuestionó los resultados de la necropsia que realizó la Fiscalía estatal, ya que consideró ilógico que se diga que murió por un golpe en la cabeza al caer de una barda de cuatro metros.

"No nada más me voy a golpear la cabeza, me pegó en el cuerpo, me quiebro los huesos", opinó.