La reforma electoral ''no va a pasar'', advierte la oposición a AMLO. El presidente Andrés Manuel López Obrador en su mañanera, donde anunció una iniciativa de reforma electoral que pretende eliminar al INE, pero la oposición le advirtió que "no va a pasar" (Foto de EFE).

Apenas el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en su mañanera una iniciativa de reforma electoral que, entre otras cosas, pretende eliminar al INE cuando en redes sociales se viralizó la advertencia de opositores de que "No va a pasar".

Con el hashtag #YoDefiendoAlINE, numerosos usuarios calificaron esa reforma como un atentado contra la democracia en el país y un intento de López Obrador para perpetuar a Morena y a sus incondicionales en el poder.

La "Reforma política" propuesta por el señor que vive en palacio naciuonal es un atentado contra la democracia que busca perpetuar a su partido y a sus incondicionales en el poder; desde ahpora decimos NO VA A PASAR!! — Luis Miguel Delgado (@lumide26) April 28, 2022

Al llamado se sumaron actores políticos como Jesús Zambrano Grijalva, presidente del PRD, quien la calificó de regresiva, retrógrada y antidemocrática.

PRD contra la reforma electoral de AMLO: "No desaparecerá el INE"

"Les advertimos que no vamos a permitir que desaparezcan al INE", subrayó, y en un vídeo que subió a las redes agregó:

"No va a desaparecer al INE, no nos va a poner contra la pared, no es verdad lo que dice que quiere construir una verdadera democracia".

La reforma electoral regresiva, retrógrada y antidemocrática del presidente @lopezobrador_ no va a pasar. Les advertimos que no vamos a permitir que desaparezcan al @INEMexico.??uD83DuDC49uD83CuDFFC https://t.co/r6mfdk4xV3… via @YouTube uD83DuDC48uD83CuDFFC?? pic.twitter.com/AwWsrrFY7U — Jesús Zambrano (@Jesus_ZambranoG) April 28, 2022

"Ya conquistamos la democracia presidente, usted llegó a la presidencia gracias a las instituciones que creamos nosotros en el PRD con otros...", añadió.

"Para acabar con la compra de votos hay que desaparecer al ejército electoral privado a su servicio, los vividores que le llaman Servidores de la Nación, que están usando los programas sociales para beneficio de su partido Morena".

"Por eso no va a pasar esa reforma".

Defensa de gobernadores del PAN al INE

Por su parte, la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) afirmó en un mensaje en Twitter que "Nuestra democracia se distingue por ser una organización ciudadana".

La y los gobernadores de @AccionNacional respaldamos al @INEMexico.



Nuestra democracia se distingue por ser una organización ciudadana



El INE ha asegurado 3 alternancias en paz, certidumbre y eficiencia.



Es y debe seguir siendo garante de la imparcialidad electoral en el país. — Asociación de Gobernador@s de Acción Nacional (@GOAN_MX) April 28, 2022

"El INE ha asegurado 3 alternancias en paz, certidumbre y eficiencia. Es y debe seguir siendo garante de la imparcialidad electoral en el país.

¿Qué dice Lorenzo Córdova de la propuesta de reforma electoral?

De acuerdo con AP, el presidente del INE, Lorenzo Córdova, en una entrevista con la revista Nexos reconoce que hay aspectos que pueden mejorar, como reducir el dinero de los partidos o poner en marcha el voto electrónico.

Sin embargo, subrayó que cualquier reforma debe hacerse por consenso de todos los partidos para que no genere desconfianzas.

Se mostró sorprendido porque la actual propuesta de reforma venga del poder cuando lo lógico es que las iniciativas de cambio o las descalificaciones a las autoridades electorales procedan siempre de los perdedores en las urnas.

Mensajes en redes en contra de la reforma electoral

Otros mensajes difundidos en redes sociales contra la reforma electoral que propone AMLO son los siguientes:

En tu mundo de unicornios ves esa realidad tan distorsionada como la mente de @lopezobrador_ por que esa ley no va a pasar!! pic.twitter.com/zeyBkXyrEN — ?? ?????? (@lutorresastrolu) April 28, 2022

La reforma política propuesta por el Presidente López Obrador es una reverenda jalada y no va a pasar.

Lo que debemos hacer es quitarles dinero a los partidos políticos. Y con eso nos ahorramos miles de millones de pesos. — Lorena A (@alanisss) April 28, 2022

Este idiota está queriendo atentar, no nada más contra el INE (representante de todos los ciudadanos) si no también contra todos los partidos.



Nadie cuerdo la va a votar a favor, está provocando un bloque enorme de defensa natural para el @INEMexico



Es delirio, no va a pasar. — Mac. (@macciudadano) April 28, 2022

Hasta afuera de Palacio Nacional se oye la lloradera de la 4T,

después de tanto fracaso de #LopezDobladon



Nada que venga de @lopezobrador_ y Morena puede ser bueno para #Mexico y El INE



NO VA A PASAR#YoDefiendoAlINE #AMLOTraidorALaPatria pic.twitter.com/IS6otpru98 — uD835uDCDBuD835uDCEEuD835uDCFDuD835uDD02 uD835uDCEDuD835uDCEE uD835uDCF5uD835uDCF8uD835uDCFC uD835uDCD0´uD835uDCF7uD835uDCF0uD835uDCEEuD835uDCF5uD835uDCEEuD835uDCFC ? (@LetyMaldo) April 28, 2022

¿Por qué lanzar hoy, a dos días de que concluya el periodo ordinario de sesiones legislativas, una reforma absurda, que no va a pasar? Porque no tiene como atender los verdaderos problemas de MéxicouD83DuDC47uD83CuDFFCuD83DuDC47uD83CuDFFCuD83DuDC47uD83CuDFFCuD83DuDC47uD83CuDFFC https://t.co/AZouzDLlTX — Max Kaiser (@MaxKaiser75) April 28, 2022