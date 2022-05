Parque Xibalbá, de Grupo Xcaret en Yucatán, seguramente será clausurado: Semarnat

"Xcaret es un grupo que prefiere pedir perdón que permiso. Nunca ha presentado un manifiesto de impacto ambiental en todos sus proyectos", dijo hoy María Luisa Albores González, titula de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Estas declaraciones sobre los dueños de Grupo Xcaret las hizo la funcionaria en la conferencia matutina en Palacio Nacional al reconocer que solo los tres primeros tramos del Tren Maya cuentan con las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA ) definitivos y estudios técnicos justificativos. Los tramos restantes cuentan con permisos provisionales, basados en un decreto del 22 de noviembre de 202, "relativo a obras consideradas de interés público y seguridad nacional, así como prioritarias y estratégicas para el desarrollo nacional".

Contrario a lo que enfrenta la ruta del Tren Maya, expuso la titular de Semarnat, las obras de Xcaret en la Península de Yucatán no enfrentan la molestia de los ambientalistas. Según la funcionaria, en el tramo 5 del Tren Maya se han talado 300 mil árboles, mientras que en el predio conocido como La Rosita, que es propiedad de Xcaret , se han talado 1,200 hectáreas: "Y por eso nadie ha dicho nada, y por esta línea (brecha) se están desgarrando las vestiduras”, refirió.

#LaMañanera @SEMARNAT_mx señaló que el Grupo Xcaret "prefiere pedir perdón que permiso", porque en ninguno de sus desarrollos ha presentado Manifestaciones de Impacto Ambiental; añadió que su proyecto Xibalbá está suspendido por el momento.https://t.co/am1LneRjU8 pic.twitter.com/Nikb6c4wDP — @diario24horas (@diario24horas) May 2, 2022

Xibalbá, de Grupo Xcaret, sin permiso

"Entonces el proyecto de Grupo Xcaret en Yucatán, Xibalbá, no va. ¿Definitivamente se va a clausurar?", preguntó un reportero a María Luisa Albores.

"El proyecto de Xcaret no tiene permiso. Seguramente sí (será clausurado definitivamente) porque no pasa la propuesta. Está clausurado temporalmente porque estaban haciendo unas revisiones de una propuesta de manifiesto de impacto ambiental, la cual ni siquiera tenían y no terminaron", respondió la funcionaria

.@Mary_Luisa_AG, secretaria de @SEMARNAT_mx, declaró que el proyecto Xibalbá de @Grupo_Xcaret está suspendido por el momento y añadió que "nunca ha presentado una manifestación de impacto ambiental" en la zona de la Riviera Maya. uD83DuDE15uD83DuDC47uD83CuDFFChttps://t.co/T1TS1DDDqE pic.twitter.com/sOMLHhrTsP — La-Lista (@LaListanews) May 2, 2022

"Además, no podemos hablar tanto por el debido proceso. Porque estos tienen los mejores despachos y abogados que tienen mucha influencia y luego tienen muy buena relación con los jueces", agregó el presidente López Obrador.

¿Quiénes son los dueños de Grupo Xcaret?

Los dueños de Grupo Xcaret son Miguel Quintana Pali y los hermanos Oscar, Marcos y Carlos Constandse. Quintana Pali fue quien realizó recorridos por la Reserva Xibalbá acompañado del secretario de Turismo, Miguel Ángel Torruco, y el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, en el marco del Tianguis Turístico.

En #Valladolid con el gobernador @MauVila y la secretaria de turismo @Mich_fridman recorrimos el avance de obra de Xibalbá, este importante parque temático será un gran atractivo turístico para #Yucatán gracias al Arq. Miguel Quintana Pali, presidente y fundador @XcaretPark pic.twitter.com/mh5sR4dmjE — MiguelTorrucoMarqués (@TorrucoTurismo) November 15, 2021

¿Cuántos parques del Grupo Xcaret hay?

Miguel Quintana Pali y sus socios, a través de Grupo Xcaret, operan ocho parques temáticos en la Riviera Maya y en Yucatán. Se trata de: