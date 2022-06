Caso Monse Bendimes: Cronología de lo que ha ocurrido hasta ahora

Comparta este artículo

MÉRIDA.- A más de un año del presunto feminicidio de Montserrat Bendimes Roldán en manos de su expareja Marlon Botas Fuentes, que actualmente se encuentra como prófugo de la justicia, esto es lo que ha pasado.

Montserrat Bendimes, de 20 años, era estudiante de la Universidad del Valle de México en el campus ubicado en Boca del Río.

¿Qué le pasó a Montserrat Bendimes?

El 17 de abril del 2021, cerca de 8:00 pm, Monse Bendimes Roldán fue atacada brutalmente en su propio domicilio por su pareja sentimental, Marlon Botas Fuentes; la joven resultó con varias fracturas, en el cráneo, cuello y brazos, además de hematomas en distintas partes de su cuerpo.

Luego que el Marlon agrediera a Monse, sus padres se resistieron a llamar a los servicios de emergencia presuntamente con la intención que no se reportara el caso a las autoridades y la llevaron ellos mismos a un centro de salud.

Esa misma noche, Marlon, sus hermanos y sus padres huyeron de Veracruz.

Monse Bendimes murió el 23 de abril

Monse permaneció 6 días en el hospital. Las agresiones que sufrió Monse desembocaron en muerte cerebral, por lo que fue desconectada y declarada muerta el 23 de abril del mismo año.

Ese mismo día familiares y amigos realizaron una marcha para exigir justicia. En redes sociales se viralizaron fotografías con su cara, para que fuera más fácil identificarlo.

Además las autoridades de la FGE ofrecieron 250 mil pesos de recompensa para quien diera información que lleve a la localización del sujeto, sin embargo, al día de hoy continúa prófugo.

Mayo de 2021: Las autoridades procedieron al cateo de una de las residencias de la familia de Marlon "N", no obstante, no encontraron nada y no hubo detenidos.

En los primeros días de noviembre del año pasado los padres de Marlon, Díana “N” y Jorge “N”, fueron detenidos en la Ciudad de México con orden de aprehensión por el delito de encubrimiento en la fuga.

Pasaron 200 días para que ambos quedaran a disposición de las autoridades por el delito de presunta complicidad.

Días después de su detención, un juez de control ordenó recluir por separado en los penales de Tuxpan y Coatzacoalcos a Jorge “N” y Diana “N” con el objetivo de impedir que hubiera algún contacto entre ambos. Actualmente continúan en prisión preventiva.

Marzo de 2022: ¿Qué es la Ley Monse?

La propuesta consiste en adicionar un párrafo al artículo 400 del Código Penal Federal para eliminar, en los casos de feminicidio, la absolución que hoy existe para padres, hijos, concubinos, amigos, del o los presuntos responsables, quienes por tanto serían responsables de encubrimiento y podrían alcanzar hasta tres años de prisión.

¿Qué ha pasado con Marlon botas?

Desde el día de los hechos, con ayuda de sus padres, Marlon botas se dio a la fuga y, a más de un año del crimen las autoridades no han podido localizarlo.

Mayo de 2022: Marlon Botas reaparece, asegura que fue un accidente

Marlon Botas, presunto feminicida de Monse Bendimes, reapareció mediante un video, tras más de un año prófugo de la justicia, afirmando que es inocente y que todo fue un accidente.

Grupo Imagen difundió un video (que les habría llegado anónimamente), donde Marlon Botas pidió que se libere a sus padres, ya que esto les permitirá "explicar qué fue lo que pasó en realidad".

Por su parte las autoridades de Veracruz se pronunciaron recalcando que la justicia no se negocia, ni se litiga en medios. En ese sentido afirmaron que la orden de aprehensión en contra de Marlon sigue vigente, además de las investigaciones para localizarlo.

Junio de 2022: Catean casa en Mérida

Agentes ministeriales pertenecientes a la Fiscalía General del Estado de Veracruz, encabezaron un cateo en una zona residencial de Mérida en busca de Marlon Botas Fuentes. El cateo se realizó en una residencia dentro de una zona habitacional privada ubicada a la altura del kilómetro 17 de la carretera Mérida-Progreso.

Hasta el momento se desconoce si Marlon fue detenido, pero al parecer no había nadie en el domicilio.

La Fiscalía General del Estado de Veracruz informó que Marlon Botas Fuentes sí fue detenido durante un cateo realizado en una propiedad residencial de Mérida.