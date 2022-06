PAN Vs. Samuel García: ¿Por qué Elías Lixa le dijo "dictador de caricatura"? (vídeo)

Comparta este artículo

MÉRIDA.- El legislador yucateco José Elías Lixa Abimerhi, a nombre del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, mandó una fuerte advertencia al gobernador de Nuevo León, Samuel García.

El vicecoordinador de la bancada recomendó al gobernante que "no se equivoque intentando ser un dictador de caricatura" y le exigió que deje de usar el aparato estatal para perseguir a los diputados federales por Nuevo León, Víctor Pérez, Héctor Castillo y Pedro Salgado.

“Que no renuncie a su inteligencia y al conocimiento que dice que tiene de la Constitución, para convertirse en un pequeño dictador de caricatura. Si cree que sus bromas, sus chistes y sus desatinos de redes sociales, los va a trasladar a partir de las instituciones como la UIF, como el sistema tributario, o con trascendidos a la prensa, para amedrentar a legisladores federales del PAN, el gobernador está muy equivocado”, dijo el diputado.

Lixa Abimerhi encabezó una rueda de prensa luego de la sesión de la Comisión Permanente. El legislador agregó que si el gobernador quiere dialogar seriamente y encontrar soluciones a las problemáticas del Estado, los diputados federales del PAN, le pueden ayudar a encontrarlas, pero si insiste en la persecución, encontrará una respuesta política firme en los 114 diputadas y diputados del PAN.

¿Por qué Elías Lixa, del PAN, se enfrentó a Samuel García?

“Si quiere, de manera seria, de manera responsable, dialogar para encontrar soluciones para su estado, no se preocupe, tenemos propuestas y tenemos la capacidad para darle las soluciones que no ha logrado encontrar; pero si continua con este intento de persecución, vamos a responder políticamente, porque no tenemos ni miedo, ni mucho menos, nada que esconder.

"Y sepa que daremos cuenta al Presidente de la Cámara de Diputados, para que se activen los mecanismos constitucionales, ni una, ni un legislador del PAN, se va a dejar amedrentar por el poder, ni por el gobierno federal, ni mucho menos por un intento de dictador de caricatura”, puntualizó el legislador federal.

Por su parte, el legislador federal, Jorge Arturo Espadas Galván, manifestó que no le van a permitir al gobernador de Nuevo León, que persiga a los tres diputados federales, quienes serán respaldados

“Decirle al Gobernador, que no se lo vamos a permitir, a los diputados no los puede perseguir, no los puede amenazar y no puede seguir haciendo un uso faccioso de las instituciones de Nuevo León, en contra de ellos. Desde aquí decirle, que hay un respaldo total, a los diputados, a los tres diputados federales que ha emprendido una campaña de persecución en su contra, una campaña facciosa, una campaña inventada, expresó Espadas Galván.

Samuel García Vs. diputados del PAN: ¿por qué están enfrentados?

En las últimas semanas ha ocurrido una guerra de declaraciones entre el gobernador de Nuevo León y legisladores panistas. Esto, luego de que alcaldes del PAN de ese estado renunciaron a su militancia para unirse a Movimiento Ciudadano.

El más reciente de los casos fue el actual alcalde de Santa Catarina, Jesús Nava. Esto fue aunado con el anuncio de investigaciones de la Unidad de Intenligencia Financiera y Económica en contra de los ex alcaldes panistas de Santa Catarina y San Nicolás, Víctor Pérez, Héctor Castillo y Zeferino Salgado. Los dos primeros son legisladores federales y el tercero es hermano de Pedro Salgado, actual diputado federal y también exalcalde de San Nicolás.

Derivado de esto, se inició una disputa entre legisladores del Congreso del Estado para quitarle la administración de la UIF y el SAT al gobierno estatal.

Según investigaciones periodísticas publicadas en la última semana, Zeferino Salgado acumuló 42 propiedades y 14 autos con su esposa y su hermano Pedro. Estos bienes, implican un monto de 64.7 millones de pesos.

Ante esto los panistas señalan que esta información fue filtrada por el gobernador Samuel García a los medios de comunicación .

