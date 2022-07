Denuncian al Tec de Monterrey por negar beca a alumna que quedó huérfana

GUADALAJARA.- Una alumna del Tecnológico de Monterrey, campus Guadalajara, denunció a la escuela por negarse a hacer válido el seguro por fallecimiento de su padre o tutor que firmó al inscribirse al inicio de su carrera.

La joven, identificada como Natasha en redes sociales, quedo huérfana tras la inesperada muerte de su madre hace apenas 3 semanas, por lo que se acercó al director de la carrera de Administración Financiera en la que está inscrita a solicitar dicho seguro o apoyo de parte de la institución.

La reunión terminó “sin darme ninguna solución o apoyo en la situación que me encuentro”, explicó la joven quien se encuentra a un semestre de terminar la carrera; “se firmó un 'Seguro por fallecimiento de la persona responsable del pago de las colegiaturas' el cual no me quieren hacer válido el departamento de finanzas”.

“Seguro por fallecimiento de la persona responsable del pago de las colegiaturas” el cual no me quieren hacer válido el departamento de finanzas; no cuento con beca y con ningún familiar que me pueda apoyar económicamente ya que mi papá falleció hace 10 años, @TecdeMonterrey — natti natasha (@naty_cmr) July 20, 2022

"Cabe destacar que soy acreedora de la tutela de mis 2 hermanos menores, me parece lamentable como los tiempos de respuesta de la institución que se autodenomina "La mejor universidad se México" ignora y deshumaniza la problemática por la que pasa mi familia y yo estudiante de la misma, se me ha negado el seguro, una beca o crédito para este semestre”, expresó.

“Todos se lavan las manos, que lástima que así sean los procesos en la universidad ni empatía ni solidaridad con sus alumnos”.

A través de su cuenta de Twitter, la alumna del Tec de Monterrey, cuyo padre falleció hace 10 años, relató cómo le fue negado el seguro porque las fechas para dichos procesos ya cerraron: “de verdad LO SIENTO por no saber qué día mi mamá iba a fallecer y tener todo preparado para la beca antes de tiempo", escribió.

Tec de Monterrey responde a las denuncias

Tras compartir su caso en redes sociales, el Tec de Monterrey respondió de manera pública a la joven solicitando que les envié un mensaje privado para dar seguimiento a su caso: “Sigo sin tener respuestas […] y sin saber a quién dirigirme para que me apoyen, nadie se ha contactado conmigo”, escribió la joven al publicar las fotos de su conversación con la escuela horas después del primer mensaje.

Sigo sin tener respuestas @TECcampusGDL @TecdeMonterrey @david_garza @jpmurra … y sin saber a quien dirigirme para que me apoyen, nadie se ha contactado conmigo.. y claramente no estoy recibiendo la atención ya sería decir mucho la adecuada! https://t.co/cOAuTyIZxS pic.twitter.com/iGTA17Sl5s — natti natasha (@naty_cmr) July 20, 2022

Un par de horas después, Natasha reveló que el rector del Tec de Monterrey, Juan Pablo Murra Lascurain, la contacto por redes sociales para asegurarle que la escuela se contactará con ella para darle la orientación que necesita y “ver opciones dentro de las posibilidades de la institución”.

Updates:

1.- Me contestó el rector ( que no me suena muy convencido su“dentro de las posibilidades de la institución” que estoy segura que mayores que las mías si son.

2.- Ya me hablo Hugo (del departamento de finanzas) que por favor le de tiempo, que ya están checando mi caso pic.twitter.com/M0vl1F57gF — natti natasha (@naty_cmr) July 21, 2022

Finalmente este jueves 21 de julio, un día después de denunciar al Tec de Monterrey en redes sociales, Natasha dio a conocer que un miembro del departamento de finanzas se comunicó con ella para informarle que su caso está siendo revisado por el comité, y en un plazo de 3 a 5 días se le presentarán las opciones que la escuela puede ofrecerle.

