AMLO pide no adelantar conclusiones y esperar resultados de FGR en caso Peña Nieto

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó la plena confianza que tiene en la Fiscalía General de la República (FGR) para llevar a cabo la investigación por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero en contra de Enrique Peña Nieto.

Durante la conferencia de prensa del 11 de agosto, AMLO reiteró que no se deben hacer “juicios sumarios” contra el expresidente Peña Nieto y pidió esperar los resultados de la investigación de la FGR.

El mandatario indicó que el proceso no puede llevarse a cabo “de la noche a la mañana” pero pronto se tendrá más información sobre el caso Peña Nieto.

AMLO también indicó que el Gobierno Federal hará entrega de cualquier prueba o documentación que solicite la FGR: “Si hay asuntos que se tengan que investigar, la Fiscalía con toda libertad lo puede hacer. No protegemos a nadie”.

¿Por qué FGR investiga a Peña Nieto?

A principios de este agosto, la FGR reveló que tenía tres investigaciones abiertas en contra del expresidente Enrique Peña Nieto.

La primera investigación incluye varias denuncias que involucran a la constructora española OHL por “tanto delitos de carácter electoral, como patrimoniales”.

La segunda investigación se originó por las denuncias de las autoridades hacendarias, que señalaron a Peña Nieto “por lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales”.

La tercera y última investigación de FGR es por el presunto delito de enriquecimiento ilícito a raíz de una denuncia de un particular, quien alegó que Peña Nieto acumuló más patrimonio del declarado durante su presidencia.

AMLO rechaza influencia en caso Peña Nieto

Tras darse a conocer las acusaciones en contra de Enrique Peña Nieto, el presidente aclaró que su administración no promueve ni inicio las investigaciones en contra del exmandatario: “nosotros decidimos no perseguir a ningún adversario”, pero eso no impide que otros puedan denunciar a expresidentes.

“Nosotros hemos decidido no presentar ninguna denuncia, porque desde que tomé posesión hable de que teníamos que ver hacia adelante […] que se iniciara una nueva etapa sin corrupción, sin impunidad”.

AMLO reiteró que confía en que FGR “está atendiendo bien” las investigaciones, “en su momento nos van a informar sobre el caso de las denuncias contra el presidente Peña Nieto”, agregó.