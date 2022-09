Hermano del auditor trabajaba en Segalmex mientras se investigaba millonario desvío

MÉRIDA.- Mientras el auditor superior de la Federación, David Colmenares Páramo, se encontraba fiscalizando las gestiones financieras de Segalmex correspondientes a los años 2019 y 2020, su hermano Rogelio Margarito Colmenares Páramo ocupaba puestos gerenciales en esa dependencia, la cual ha registrado las mayores irregularidades de toda la Administración Pública Federal.

Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad dio a conocer que a pesar de que el auditor tenía a su cargo fiscalizar el área y la dependencia donde trabajaba su hermano, ninguno de los dos dejó constancia de su relación familiar en sus declaraciones patrimoniales y de intereses.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha documentado un faltante por casi 13 mil millones de pesos en Segalmex, organismo que agrupa a Liconsa y Diconsa, pero hasta la fecha únicamente ha presentado dos denuncias penales ante la Fiscalía General de la República por irregularidades que suman 149 millones de pesos, equivalentes al 1.1% del total de anomalías.

En su paso por Segalmex, Margarito Colmenares ocupó un puesto en la Dirección de Coordinación y Seguimiento de Órganos de Gobierno de esa dependencia, la cual según el Manual de Organización tiene entre sus funciones coordinar, por conducto de la Gerencia de Planeación Social, actividades para atender peticiones y requerimientos de información de entes fiscalizadores como la ASF.

Conflicto de interés, según la Ley General de Responsabilidades Administrativas

De acuerdo con el artículo 3 fracción VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se deberá entender como conflicto de interés la posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de los servidores públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios.

Por su parte, el artículo 26 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas establece que los servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación tendrán la obligación de abstenerse de conocer asuntos referidos a las entidades fiscalizadas en los casos en que tengan conflicto de interés en los términos previstos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

En septiembre de 2019, cuando diversos medios de comunicación comenzaban a reportar sobre posibles actos de corrupción dentro de Segalmex, Rogelio Margarito Colmenares Páramo fue contratado por Liconsa como subgerente en la Gerencia de Control y Supervisión de Puntos de Venta, de acuerdo con su declaración inicial presentada en el portal Declaranet.

Posibles conflictos de interés en Segalmex

En esa misma declaración, Margarito Colmenares negó hacer públicos sus posibles conflictos de interés pese a que su hermano David Colmenares desempañaba desde marzo del 2018 el cargo de auditor superior de la federación.

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) también revisó las declaraciones presentadas por David Colmenares en los años 2020 y 2021 y confirmó que tampoco transparentó que su hermano trabajaba en una dependencia del gobierno federal que se encontraba siendo auditada por el órgano que él encabezaba.

El equipo de auditores de la ASF comenzó a fiscalizar la Cuenta Pública 2019 en abril de 2020, siete meses después de que Margarito Colmenares fuera contratado por Liconsa. Menos de un mes después de su contratación en Liconsa en septiembre de 2019, Margarito Colmenares fue transferido a Diconsa, donde según sus declaraciones trabajó como subdirector de área en la Dirección General. Es decir, el hermano del auditor superior fue un subordinado directo de Ignacio Ovalle.

Auditor Superior de la Federación habla de su hermano

Su último puesto lo tuvo en Segalmex durante los años 2020-2022. Su salida de la dependencia se dio en mayo de 2022, un mes después de que el exdirector Ignacio Ovalle fue relevado de su cargo y designado como coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Consultado al respecto, el auditor superior se limitó a decir, en un breve escrito, que su hermano no manejaba ningún tipo de recursos ni tenía contacto con proveedores en la Subgerencia de Capacitación y Monitorio de Segalmex. Sin embargo, no hubo ninguna respuesta a la pregunta de por qué no declaró su relación familiar en su declaración patrimonial y de intereses.