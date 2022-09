Octavio Ocaña. Dan segunda vinculación a proceso a policía que ''disparó'' contra 'Benito'

MÉXICO.— El caso en torno a la muerte del actor Octavio Ocaña, mejor conocido como 'Benito' por su papel en la serie de comedia "Vecinos" podría estar a punto de resolverse, pues el policía municipal que le habría disparado al actor fue vinculado a un segundo proceso por la jueza de control del Estado de México.

Octavio Ocaña. Dan segunda vinculación a proceso a policía que presuntamente disparó contra 'Benito'

Leopoldo ‘N’, uno de los dos policías municipales de Cuautitlán Izcalli que están siendo investigados por su supuesta responsabilidad en la muerte del actor Octavio Ocaña fue vinculado a proceso por la jueza de control del Estado de México.

Luego de que se le señala por su probable participación en delitos de abuso de autoridad en agravio del actor, mismo que, de acuerdo con las autoridades habría hecho uso inadecuado de la fuerza.

Debido a esta situación, la jueza concedió un plazo de dos meses para que las autoridades realicen las investigaciones complementarias, en tanto, el detenido permanecerá en prisión preventiva.

Es importante mencionar que esta sería la segunda vinculación a proceso en contra del policía, mismo que ya enfrenta una acusación previa por su probable responsabilidad en el delito de homicidio ocasionado por culpa.

El policía de Cuautitlán Izcalli que le habría disparado a 'Benito' Ocaña fue detenido

Leopoldo ‘N’ fue detenido el pasado 22 de septiembre por agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. La aprehensión se logró concretar durante un operativo realizado en la autopista Querétaro-México, en la colonia Industrial Cuamatla, en el municipio de Cuautitlán Izcalli.

Dos días después, se le dictó prisión preventiva por ser señalado como el supuesto homicida del actor, como dio a conocer la FGJEM en una ficha informativa.

Hermana de Octavio Ocaña 'Benito' reacciona a la segunda vinculación a proceso de policía municipal

Bertha Ocaña, hermana mayor del actor, a través de sus historias de Instagram se pronunció sobre esta nueva resolución.

Mediante la publicación de una imagen en la que aparece junto a los abogados encargados del caso de Octavio Ocaña compartió las emociones que la invaden al tener esta gran noticia.

“Y con estás caras terminamos la audiencia hoy… Aunque les confieso que llegando a casa me puse a llorar, pues es inevitable y no puedo explicar con palabras todo lo que mi corazón está sintiendo, pues la ausencia de mi hermano, cada día que pasa, me afecta más”, señaló la hermana del difunto actor.

Cabe destacar que la familia de Octavio Ocaña aseguró que no descansarían hasta ver que se haga justicia; tras la muerte de 'Benito', su papá y una de sus hermanas no han dejado de insistir en que el joven no se disparó, sino que la policía de Cuautitlán Izcalli le arrebató la vida.