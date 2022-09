PRI retirará iniciativa militar, si el PAN puede garantizar la seguridad en el país, afirma Yolanda de la Torre

CIUDAD DE MÉXICO.- La diputada del PRI Yolanda de la Torre aseguró que retirará su iniciativa militar para mantener a los soldados en las calles hasta 2028 si el PAN declara de manera pública que pueden garantizar la seguridad en México frente al crimen organizado sin apoyo del Ejército.

La iniciativa para ampliar la permanencia del Ejército en las calles en tareas de seguridad pública ha fracturado a la alianza Va por México del PRI, PAN y PRD con los abanderados del blanquiazul y la bancada perredista oponiéndose contundentemente a ella.

Ante la ineficiencia del gobierno de Morena para solucionar los problemas de inseguridad, las Diputadas y Diputados del PRI proponemos que la Guardia Nacional sea acompañada por el Ejército cuatro años más. pic.twitter.com/EyaB5qY7wH — Diputadas y Diputados Federales PRI (@GPPRIDiputados) September 6, 2022

Yolanda de la Torre aseguró en Milenio Televisión que solo retirara dicha iniciativa, como exigen el PAN y PRD, si los gobernadores panistas pueden asegurar que sus policías están listos para garantizar la seguridad en sus estados sin el apoyo militar.

“Yo quiero saber si algún gobernador, de los 31 y la jefa de Gobierno, pueden salir a decir públicamente que en el 2024 van a estar listos y que ya no van a necesitar a las fuerzas armadas porque pueden solos, porque sus policías están listas”.

“Y si no, nos van a culpar a nosotros cuando ya no estén las fuerzas armadas”, sentenció la diputada priista, “si dicen que están listos entonces mi iniciativa no tendría razón de ser porque entonces nos van a garantizar que tendrán la capacidad de hacer lo que hace el Ejército, que tiene la aceptación del 90% de la población”.

Iniciativa militar del PRI no respalda estrategias de Morena

En entrevista, la legisladora del PRI insistió en que la propuesta no busca respaldar la llamada “militarización de Morena” sino que busca prevenir que porque “el gobierno de ese partido sea inepto y no haya hecho la tarea” en 2024 el resto de los partidos deje desprotegida a la ciudadanía.

“En 2024, al no tener el apoyo de las fuerzas armadas, yo no sé si las policías municipales van a poder enfrentarlas solas, si los gobernadores y los alcaldes pueden enfrentar un Barret porque la Guardia Nacional no va a estar lista y las policías municipales y estatales no están listas”, afirmó.

“Vean Michoacán y Colima, al día siguiente que retiren el Ejército de las calles, el crimen organizado va a incendiar todo el país, yo creo que tienen que ser más responsables todas las opiniones”, agregó la diputada.

La Guardia Nacional no está lista, ni cuenta con la capacidad o la fortaleza para enfrentar los desafíos actuales en materia de seguridad, por ello respaldamos la iniciativa de la Dip. @yoladelatorre para ampliar hasta por 4 años más la presencia y el acompañamiento del Ejército. pic.twitter.com/xGBbOL4q1g — Diputadas y Diputados Federales PRI (@GPPRIDiputados) September 7, 2022

La priista destacó que la iniciativa solo busca que las Fuerzas Armadas sigan apoyando en las tareas de seguridad pública “como ya lo permite el transitorio”, en tanto se logra consolidar la estrategia de seguridad.

“Yo sé que en 2024, usted lo sabe y cualquier lo sabe, que en 2024 ni las policías estatales ni las municipales van a estar listas para poder enfrentar al crimen organizado, por eso de manera responsable lo presenté”.

La legisladora del PRI afirmó que su partido respaldó la moratoria constitucional para frenar cualquier acción que daño al país, y reiteró que su propuesta solo busca defender la seguridad.

No, NO Quita la responsabilidad al gobierno federal de hacer su tarea, han quitado fondos a los estados, le dan a Sedena pero a la GN Civil no la fortalecen con $, tengo Certeza que las ciudadanos quedaremos desprotegidos - debemos transitar este vacío- porque no están listos. — Yolanda de la Torre (@yoladelatorre) September 6, 2022

