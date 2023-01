Estamos arrancando el año y algunas personas ya están preguntándose cuáles son los días feriados para trabajadores y estudiantes, de acuerdo con el calendario 2023, así como la Semana Santa, las vacaciones y puentes, lo cual cobra sentido si deseamos planear escapadas con la pareja o la familia.

Y es que planeación es la palabra clave; así, para poder programar salidas o eventos, debemos saber con qué días de descanso contaremos a lo largo del año, así como cuáles son los puentes; incluso si en algunos de esos días corresponde un pago doble, según la Ley Federal del Trabajo.

Así que para iniciar el 2023 con bríos renovados te decimos cuáles son los días feriados para trabajadores y estudiantes del calendario 2023.

En 2023, los trabajadores de México gozarán de 7 días feriados oficiales, además de vacaciones de Semana Santa; asimismo, desglosamos los días de descanso para los estudiantes de educación básica de la SEP, entre los que se incluyen puentes y juntas del Consejo Técnico Escolar.

El calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) efectuó talleres intensivos de formación continua para docentes, con los nuevos planes y programas de estudio, en la primera semana de enero de 2023, actividad que retrasó una semana el inicio de clases; por eso los estudiantes de escuelas incorporadas a la SEP retornan a las aulas este lunes 9 de enero y sólo los maestros reiniciaron labores desde el lunes 2 de enero.

Vacaciones de Semana Santa del calendario 2023

En México, se aprovecha la Semana Santa para pasear o descansar, pues tanto escuelas como algunas empresas dan días de asueto a trabajadores y estudiantes, en especial Viernes Santo, lo que permite hacer un puente.

De acuerdo con el calendario litúrgico, la Semana Santa 2023 será en las siguientes fechas:

2 de abril, Domingo de Ramos

6 de abril, Jueves Santo

7 de abril, Viernes Santo

8 de abril, Sábado de Gloria

9 de abril, Domingo de Resurrección

¿Jueves y Viernes Santo son días feriados?

La respuesta es no. Algunas empresas y organismos los otorgan como descanso, pero en realidad eso no está establecido en la Ley Federal del Trabajo; es decir, los días Jueves Santo y Viernes Santo no son días de descanso oficial u obligatorio. No obstante, puede haber acuerdos entre el patrón y el trabajador para no laborar durante ese periodo.

En el caso de estudiantes que están escuelas incorporadas a la SEP, el calendario 2023 estipula que las vacaciones de Semana Santa empezarán el lunes 3 de abril y terminarán el viernes 14 del mismo mes.

Calendario 2023: días feriados oficiales para trabajadores en México

El artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo establece como días feriados oficiales, es decir, descanso obligatorio para los trabajadores de México los siguientes:

1 de enero : Año Nuevo

: Año Nuevo Primer lunes de febrero: Día de la Constitución

El tercer lunes de marzo: Conmemoración del 21 de marzo

1 de mayo : Día del Trabajo

: Día del Trabajo 16 de septiembre : Día de la Independencia

: Día de la Independencia Tercer lunes de noviembre: Aniversario de la Revolución Mexicana

25 de diciembre: Navidad

¿Qué días de 2023 se paga doble a los trabajadores en México?

En consecuencia, el artículo 75 de la misma ley señala que "los trabajadores quedarán obligados a prestar los servicios y tendrán derecho a que se les pague, independientemente del salario que les corresponda por el descanso obligatorio, un salario doble por el servicio prestado". Los días feriados del calendario 2023 para los trabajadores que según la ley se deben pagar doble son:

Calendario 2023: días de descanso, puentes y feriados para estudiantes de la SEP

27 de enero : Junta del Consejo Técnico Escolar

: Junta del Consejo Técnico Escolar 6 de febrero : Suspensión de labores por el Día de la Constitución

: Suspensión de labores por el Día de la Constitución 17 de marzo : Junta administrativa, será un puente que va del 17 al 20 del mes

: Junta administrativa, será un que va del 17 al 20 del mes 20 de marzo : Conmemoración del natalicio de Benito Juárez (es el 21 de marzo, pero se pasa al lunes)

: Conmemoración del natalicio de Benito Juárez (es el 21 de marzo, pero se pasa al lunes) 28 de abril : Junta del Consejo Técnico Escolar

: Junta del Consejo Técnico Escolar 1 de mayo : Día del Trabajo, segundo puente

: Día del Trabajo, segundo 5 de mayo : Batalla de Puebla

: Batalla de Puebla 15 de mayo : Día del Maestro

: Día del Maestro 26 de mayo : Junta del Consejo Técnico Escolar

: Junta del Consejo Técnico Escolar 30 de junio: Junta del Consejo Técnico Escolar

Junta del Consejo Técnico Escolar en 2023

27 de enero

24 de febrero

31 de marzo

28 de abril

26 de mayo

30 de junio

Días de asueto para docentes de la SEP 2023

6 de febrero: Día de la Constitución

20 de marzo: Natalicio de Benito Juárez (es el 21 de marzo, pero se pasa al lunes)

(es el 21 de marzo, pero se pasa al lunes) 1 de mayo: Día del Trabajo

5 de mayo: Batalla de Puebla

15 de mayo: Día del Maestro

Calendario 2023: vacaciones para estudiantes, según el calendario de la SEP

Las vacaciones de Semana Santa en 2023 abarcan los días del 3 al 14 de abril de; es decir el retorno a clases es el lunes 17. Y las vacaciones de fin de ciclo son a partir del 27 de julio de 2023.