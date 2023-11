CIUDAD DE MÉXICO.- Las dirigencias del PAN, PRI y PRD informaron que Santiago Taboada fue electo como precandidato único a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

En un comunicado, informaron que conforme a la convocatoria correspondiente, el órgano de gobierno de la coalición, integrado por los dirigentes nacionales de estos partidos, determinó que sólo uno de los aspirantes logró el consenso de los tres integrantes de esa instancia para ser considerado precandidato.

El elegido fue Santiago Taboada, quien recibió el respaldo de la totalidad de los integrantes del órgano de gobierno y, por lo tanto, es considerado precandidato de la Coalición Va X la Ciudad de México a la Jefatura de Gobierno.

“Se comunicará al Partido Acción Nacional el resultado de las deliberaciones para que bajo su orden estatutario se continúe el procedimiento de selección, así como a las dirigencias de los partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, para los efectos legales correspondientes”, se indicó.

Declaraciones de Adrián Ruvalcava

Adrián Rubalcava, alcalde de Cuajimalpa con licencia, advirtió que las negociaciones no pueden estar por encima de un proceso democrático. Cuestionado sobre si estaría dispuesto a romper la alianza e ir solo como aspirante para la Jefatura de Gobierno, Rubalcava dijo que su intención no es esa, sino que se trata de caminar juntos: “La alianza, si no vamos juntos, no vale nada”.

En conferencia dada ayer antes del anuncio de quién sería el candidato destacó que, entre los tres aspirantes que se registraron el miércoles en las sedes de sus respectivos partidos (Rubalcava del PRI; Santiago Taboada, PAN, y Luis Espinosa Cházaro, PRD), hay una diferencia de tres puntos respecto al segundo lugar.

“La propuesta de mi partido hoy encabeza las preferencias; se ha hablado de que la intención va encaminada a favorecer a uno u otro, pero soy el que es más competitivo, tengo menos negativos, he gobernado más veces la Ciudad, lo que me hace con más experiencia; no estoy envuelto en ningún tema de escándalos, y finalmente hoy amanecemos con una posición de la Ciudad que nos pone a la cabeza para poder contender”, comentó. Luego del comunicado de la alianza, Ruvalcaba no ha emitido postura alguna.

Reacción de Luis Cházaro

Por su parte, el diputado federal del PRD, Luis Cházaro, lamentó que su partido haya cedido la candidatura del frente opositor a favor de Santiago Taboada. No obstante, por medio de su cuenta de X, le aseguró a la precandidata presidencial del frente, Xóchitl Gálvez, que seguirá con los amarillos y en el frente opositor.

