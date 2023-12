CIUDAD DE MÉXICO.- El pasado fin de semana se vendieron los boletos para el primer viaje del Tren Maya, de Cancún a Campeche, pero los precios sorprendieron a muchos.

En clase turista el boleto se vendió a 1,166 pesos y en premier, a 1,862 pesos, lo que usuarios de redes sociales no dejaron pasar y lanzaron críticas al presidente Andrés Manuel López Obrador, entre ellas que el Tren Maya “es sólo para fifís”.

El Tren Maya “es sólo para fifís”

“Ya me sacaron de la duda: Que por el momento y hasta nuevo aviso, el Tren Maya no es para pobres. Solo para fifís“, “¿Cómo?, ¿me están diciendo que los boletos del capricho, perdón del #TrenMaya no van a costar los $30, $60 y $80 pesos que prometió su Tlatoani?”, se lee en algunos comentarios.

Ya me sacaron de la duda:



Otro comentario que llamó la atención fue: “Los boletos del Tren Maya costarán más caros que los del concierto de Luis Miguel“.

"¿Cómo?, ¿me están diciendo que los boletos del capricho, perdón, del #TrenMaya no van a costar los $30, $60 y $80 pesos que prometió su Tlatoani?"



Clase Turista – $1166

Clase Premier – $1862



Ruta que recorrerá el Tren Maya

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) detalló que el trayecto del Tren Maya pasará por 40 municipios y 181 localidades de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, en la cual habrá 20 estaciones y 14 paraderos.

Los boletos del tren maya costarán más caros que los del concierto de Luis Miguel.



En Chiapas será el punto de partida del Tren Maya desde la Estación Palenque, cerca de la zona arqueológica homónima.

Otros comentarios sobre los precios del boleto del Tren Maya son los siguientes:

Sale más barato un boleto de ADO que el fifi Tren Maya.



Oye mugres.

¿Y cuánto pobladores Mayas crees que puedan pagar un boleto?

Ya viste que en un total acto de discriminación NO se venderán boletos a los pobladores, únicamente a turistas.

Un Tren Maya, que no será para los propios Maya. pic.twitter.com/I6IBqFkUuT — MaRO (@cuattro1968) December 2, 2023

