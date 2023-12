Comprar un vehículo no siempre es un lujo, sino una necesidad; pero más allá de su atractiva apariencia lo fundamental y que no debemos pasar por alto es la seguridad que ofrecen en caso de accidente; pero resulta que los 10 autos más vendidos en México en 2023 no son seguros, de acuerdo con un estudio y aquí te compartimos la lista.

Accidentes en México

En México los accidentes cobran la vida de alrededor de 16,000 personas cada año, y es la segunda causa de muerte entre los 5 y 34 años, señala el reporte que el Programa de Evaluación de Vehículos Nuevos para América Latina y el Caribe (Latin NCAP).

Lo cierto es que el diseño suele ser lo primero que acapara nuestra atención realiza anualmente, y pasa a segundo término resguardar la integridad. Por eso Latin NCAP se da a la tarea cada año de hacer un comparativo al respecto para tomar una mejor decisión al momento de la compra.

Los 10 autos más vendidos en México en 2023 no son seguros

Y es que aunque hagamos un manejo a la defensiva, nadie está exento de sufrir un accidente automovilístico, aunque a nivel mundial lo mueren cerca de 1,3 millones de personas a causa de ellos.

La cifra es espeluznante, pues eso significa 3,500 muertes diarias por accidentes, y más de la mitad de ellas no iban a bordo de un automóvil.

México exporta autos seguros y se queda con los inseguros

Y aunque México es el séptimo país productor de vehículos a nivel mundial, el 88.9% de la se exporta y cumple los estándares de seguridad a nivel internacional, resulta que se quedan en el país los autos menos seguros.

Sí, así como lo lees, los 10 autos más vendidos en México en 2023 no son seguros y en el país se quedan los automóviles con niveles de seguridad tan bajos que en otras naciones sería ilegal adquirirlos.

¿Cuáles son los tipos de seguridad de un vehículo?

Los dispositivos de seguridad ideales con los que debe contar un vehículo son los siguientes.

Cinturones de seguridad de tres puntos para todos los pasajeros y sus anclajes

Control Electrónico de Estabilidad (ESC)

Anclajes del Sistema de Retención Infantil (Isofix o LATCH)

Prueba de impacto lateral de poste

Frenado autónomo de emergencia (AEB) de primera generación (2013+)

Sistema avanzado de frenado de emergencia (AEBS)

Protección a Peatones

Monitoreo de presión de llantas o “TPMS”

Luces frontales adaptativas.

Alerta de desviación de carril (Lane Departure Warning System)

Caja negra (Event Data Recorder)

Adaptador Inteligente de Velocidad (Intelligent Speed Adaptation)

Control de Crucero Adaptable (Adaptive Cruise Control)

Sistema de retención infantil (SRI)

Requisitos mínimos de seguridad en un auto

Pero Latin NCAP recomienda considerar al menos seis puntos de seguridad.

Control Electrónico de Estabilidad (ESC) Frenos ABS Cinturones de seguridad de tres puntos Bolsas de aire (#AB) Reposacabezas Sistema de retención infantil (SRI)

Los 10 autos más vendidos en México en 2023 no son seguros

Los diez vehículos más vendidos en México en 2023, que son más baratos, son menos seguros y cuentan con algunas de estas medidas.

El costo para oque tu automóvil sea más seguro, es decir agregarle dispositivos, es entre 20,000 y 90,000 pesos adicionales al precio de un auto, dice el informe.

Mientras que, a los fabricantes instalar estos sistemas les puede costar alrededor de 10,000 pesos aproximadamente.

Por eso, las familias con menos recursos compran los modelos más baratos que son a su vez los menos seguros, poniendo en riesgo su vida, su salud y la integridad física a las que tienen derecho, según mandata nuestra Constitución.

Los 10 autos más vendidos en México en 2023 no son seguros y esta es la lista, te decimos cuáles son los elementos de seguridad que sí tienen.

1. Nissan Versa

El Nissan Versa tiene Control Electrónico de Estabilidad (ESC), frenos ABS, seis bolsas de aire, sistema de retención infantil (SRI), cinturones de seguridad de tres puntos y frenado autónomo de emergencia.

Latin NCAP específica; “Las ventas del modelo Versa reportadas incluyen las del modelo V- Drive, el cual no cuenta con Frenado Autónomo de Emergencia (AEB) y no sabemos qué proporción del total de unidades vendidas corresponde a cada modelo.”

2. Mazda 3: autos más vendidos en México en 2023 que no son seguros

El Mazda 3 tiene Control Electrónico de Estabilidad (ESC), frenos ABS, siete bolsas de aire, sistema de retención infantil (SRI) y cinturones de seguridad de tres puntos.

3. Nissan March

El Nissan March, además de los cinturones de seguridad de tres puntos, tiene Control Electrónico de Estabilidad (ESC), frenos ABS y seis bolsas de aire.

4. Kia Río Sedán

Kia Río Sedán dispone de frenos ABS, dos bolsas de aire y Sistema de retención infantil (SRI).

5. Nissan NP 300

Nissan NP 300 cuenta con frenos ABS, cinturones de seguridad de tres puntos y dos bolsas de aire.

Los siguientes coches tienen los mismos cinco sistemas de seguridad –ESC, frenos ABS, SRI, cinturones de seguridad y bolsas de aire– pero la cantidad de estas varía.

MG Motor MG5 Nissan Sentra Mazda 2 cuentan con seis Renault Kwid con cuatro Chevrolet GM Aveo con dos.

Como en México no hay regulación en el tema para corregir el problema, la responsabilidad es del consumidor, así que la próxima vez que compres un auto, revisa que cumpla los estándares mínimos de seguridad.