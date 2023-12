CIUDAD DE MÉXICO.— Este martes, durante su habitual conferencia de prensa matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se refirió a la jornada de violencia del pasado viernes en su estado natal Tabasco, sobre la que aseguró que “no pasó a mayores“, y reprochó a los medios de comunicación la cobertura que hicieron a ese evento porque “se enteraron hasta en El Vaticano”.

“‘Que obras inconclusas, que mucha violencia, que amarga Navidad en Acapulco’. Así ‘violencia’. Lo de Villahermosa: ¡No, no, no, se enteraron hasta en El Vaticano! Fue la nota. Afortunadamente no pasó a mayores, pero cómo difundieron todos“, dijo López Obrador en la mañanera de este martes 26 de diciembre en Palacio Nacional.