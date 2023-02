La obra insignia del presidente Andrés Manuel López Obrador no ha pasado la revisión de la Audoitoria Superior de la Federación (ASF) y ahora el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) debe justificar las anomalías e irregularidades por mil 736 millones de pesos en obras del Tren Maya, en el ejercicio de 2019 a 2021.

Más anomalías en el Tren Maya: ASF exhibe irregularidades por mil 736 millones de pesos

De acuerdo con Mexicanos Contra la Corrupción, todas las observaciones recayeron en la gestión de Rogelio Jiménez Pons al frente de Fonatur, quien ahora debe justificar cómo ejerció esa cantidad, durante el período de tiempo señalado, pues aunque oficialmente la infraestructura para operar el tren inició en junio de 2020, fue desde 2019 cuando se empezaron a documentar las irregularidades.

El organismo señala que las anomalías con pagos excesivos fueron detectadas desde su planeación y todas las observaciones recayeron en la administración de Rogelio Jiménez Pons, quien fue director general de Fonatur del 1 de diciembre de 2018 al 11 de enero de 2022.

De mil 823 millones, Sólo 87 millones justificados

El Sistema Público de Consulta de Auditorías arroja que se han promovido 286 acciones a Fonatur y Fonatur Tren Maya SA de CV relacionadas con trabajos para el proyecto por un total de mil 823 millones de pesos, pero sólo pudieron justificar 87 millones correspondientes al dinero que ejercieron en 2020.

En la Cuenta Pública 2021, la ASF exhibió un mal ejercicio en el gasto del Tren Maya por mil 399 millones de pesos que se sumó a los 423 millones de 2019 y 2020.

Tren Maya: Irregularidades en el tramo 4 Izamal- Cancún

Es 2021 el año que más anomalías observados tiene y la mayoría se concentra en el tramo 4 Izamal- Cancún, por sobrecostos relacionados con el contrato TM-TRAMO4/20-Ol-04 en septiembre de 2020, el cual e encontraba disponible en línea en PDF y ya fue retirado.

Sin embargo, en el tramo 4 Izamal- Cancún la irregularidad más grande promovida por la ASF es una solicitud de aclaración por 492 millones 942 mil pesos por pagos excesivos. ¿Cuál es la causa? Fue por concepto de cantidades extra en la adquisición de concreto, acero, cimbra, impermeabilización, entre otros insumos.

El informe115 del órgano fiscalizador señala que llegaron a contemplar hasta el 380 por ciento de material requerido.

Más anomalías en el Tren Maya: ASF exhibe irregularidades por mil 736 millones de pesos

La ASF tambien pide justificar otros 68 millones 882 mil pesos por pagos extra en la adquisición de materiales e inconsistencias que se encontraron dentro del proyecto y lo realmente ejecutado.

Además, existe otra petición para aclarar 400 millones 271 mil pesos donde se consideraron cantidades superiores en el suministro de pavimento y una subbase hidráulica.

En la Cuenta Pública 2021, la ASF exhibió un mal ejercicio en el gasto del Tren Maya por mil 399 millones de pesos que se sumó a los 423 millones de 2019 y 2020.

También se suman 26 millones 228 mil pesos más por pagos a contratistas en los que se pagó mano de obra que no se justificó.

La ASF indica un posible desfalco por 45 millones 928 mil pesos por pagos en exceso en mano de obra cuando se modificó la programación de los trabajos.

Entre las anomalías del Tren Maya, la duplicidad de pagos

También se observa la duplicidad de pagos por trabajos de supervisión,ya que la ASF pidió a Fonatur aclarar 153 millones 74 mil pesos por autorizar el pago de 33 actividades no consideradas dentro del contrato "Supervisión Técnica de los Proyectos Ejecutivos Integrales de los Tramos 1 al 7 del Tren Maya"; sin embargo, ya había otro convenio para supervisar obras del Tramo 1 al 4.

Fonatur no acreditó la totalidad de personal contratado

Fonatur tampoco acreditó la totalidad de personal contratado que trabajó en la construcción del tramo 1 que va de Escárcega, Campeche a Palenque, Chiapas, por lo que la Auditoría le pidió que proporcione documentación comprobatoria por 39 millones 120 mil pesos.

En el tramo 4 Izamal- Cancún la irregularidad más grande promovida por la ASF es una solicitud de aclaración por 492 millones 942 mil pesos por pagos excesivos

Por si eso fuera poco, la ASF señlala otro posible desfalco a la Hacienda pública por 36 millones 698 mil pesos derivados de un pago indebido, ya que se observo que el Fondo transfirió esa cantidad que se incluye en el contrato TMFON-EP/20-S-17 para la realización de trabajos del 1 al 31 de diciembre de 2020; pero esas mismas labores ya se habían hecho en un estudio que se desde 2019.

El Tren Maya tira 49.4 millones por cambio de trazo: resultado de una obra sin planeación

En junio del 2021 Fonatur Tren Maya pagó 49.4 millones de pesos en un predio en donde se reubicarían viviendas de personas que serían afectadas con el paso del Tren Maya.

El informe115 del órgano fiscalizador señala que llegaron a contemplar hasta el 380 por ciento de material requerido.

Dos meses después, el trazo del tramo dos cambió y el predio de más de 22 mil metros cuadrados que se compró para este fin quedó en desuso. La ASF determinó que la compra del predio conocido como “Tamarindos” no se planeó de forma adecuada pues con el cambio del trazo del Tramo 2 “ya no será utilizado para la reubicación”.

Tramo 5, como toda la obra, sin planeación

Mexicanos Contra la Corrupción explica que la ASF determinó que la Sedena no demostró tener estudios preliminares que fueron encomendados a la dependencia para definir el nuevo trazo del tramo 5 Norte del Tren Maya.

En un inicio se planeó que este tramo que será construido por la Sedena pasaría por la carretera 307, que atraviesa Cancún, tendría un tramo elevado. Se le asignaron 450 millones de pesos al ejército para ello y se proyectó que se construiría del 30 de agosto de 2021 al 28 de abril del 2022.

La ASF tambien pide justificar otros 68 millones 882 mil pesos por pagos extra en la adquisición de materiales e inconsistencias que se encontraron dentro del proyecto y lo realmente ejecutado.

Pero el 6 de mayo del 2022 se modificó el plan inicial a petición de diversas cámaras empresariales y de servicios turísticos, hospedaje, la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) y sindicatos de taxistas.

El nuevo trazo se construiría en la periferia de las localidades de Playa del Carmen y Puerto Morelos, en Quintana Roo. Y aunque la Sedena indicó a la ASF que comenzó el estudio de nuevos trazos entre agosto y diciembre del 2021, la dependencia determinó que “no se acreditó” con la documentación correspondiente.

Las anomalías del Tren Maya chocan con el discurso oficial

Las irregularidades y anomalías detectadas por la ASF en las obras del Tren Maya, chocan con las declaración de AMLO, quien apenas el pasado 6 de febrero justificaba el sobrecosto:

“Es una obra importantísima que está costando lo justo y menos si la hubiesen hecho, aunque eso tiene que ver mas con un milagro, los gobiernos neoliberales porque ellos no hacían obras así y no las terminaban a tiempo, las dejaban inconclusas, se robaban hasta los anticipos, cobraban tres, cuatro, cinco veces más de los estimado”, dijo AMLO, no obstante, ahora el Fonatur debe documentar en qué gastaron esos mil 736 millones de pesos o devolverlos.