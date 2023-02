Se lleva al cabo en Querétaro la ceremonia oficial por el CVI Aniversario de la Constitución de 1917

QUERÉTARO, Querétaro.— Este domingo, se llevó al cabo en esta ciudad la ceremonia oficial por el CVI Aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, a la que asistieron, el jefe del Poder Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, ela presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, y el presidente del Pder Legislativo, Santiago Creel Miranda.

La ceremonia se llevó al cabo en el Teatro de la República de la capital queretana, donde el constituyente de 1917 promulgó la Carta Magna.

También asisten integrantes del Gabinete Legal y ampliado, así como integrantes del Poder Judicial y Legislativo.La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; los gobernadores del país y la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja.

Llama Mauricio Kuri a restablecer la convivencia pacífica

Les comparto mi mensaje por la conmemoración de los 106 años de la Promulgación de la Constitución de 1917, firmada aquí en nuestro estado de Querétaro. pic.twitter.com/q1eLZOtAHV — Mauricio Kuri (@makugo) February 5, 2023

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, ofreció un discurso durante la ceremonia por el aniversario de la Carta Magna, en el que advirtió que no ha habido, no hay y no habrá igualdad social sin libertad y pluralismo político y urgió a restablecer la convivencia pacífica y respetuosa como método para lograr el consenso, y el consenso como medio para la concordia y la armonía social.

El mandatario estatal subrayó que celebrar la Constitución demanda principalmente respetarla.

Ante las máximas autoridades del país, Kuri González defendió el sistema electoral que rige actualmente a nuestro país.

“Son las y los ciudadanos quienes organizan, operan y legitiman los procesos electorales. Modificarlo no sólo iría contra la Constitución, sino contra un proceso histórico y una sentida demanda de la sociedad“, advirtió.

El gobernador de filiación panista reconoció al presidente López Obrador sus esfuerzos por combatir las desigualdades sociales en el país.

“En los años recientes, se ha realizado un esfuerzo sin precedente para distribuir apoyos a los más necesitados, con ello pretendemos cumplir el otro anhelo que tutela nuestra constitución: alcanzar un México más justo, igualitario y solidario. Eso debemos reconocérselo, señor presidente", dijo Kuri González.

Sin embargo, sentenció que debemos trabajar por alcanzar mayores espacios de igualdad material sin sacrificar en lo más mínimo las libertades políticas y respetando siempre la dignidad humana.

“No ha habido, no hay y no habrá igualdad social sin libertad y pluralismo político", aseguró en mandatario queretano.

Y enfatizó, "La democracia que no es libre, se marchita; la libertad que no se ejerce, se pierde“.

Por otra parte, recordó que en el acuerdo que permitió la elaboración de la Constitución en 1917, descansa la fundación del Estado, cuyo poder público se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, “cuyas independencias garantizan la estabilidad y la gobernabilidad".

Subrayó que la supremacía de la Constitución se afirma sobre el poder de los ejércitos revolucionarios y de sus caudillos, pues nunca, salvo el breve periodo de la República Restaurada, México había logrado librarse del poder de un solo hombre.

“El principio del fin de esa realidad se da aquí: cuando se acuerda que no habrá nadie por encima de la Constitución, ni nada más fuerte que ella; la Constitución tampoco admite, ni entonces ni hoy, atajos, planes o procedimientos legislativos para violentarla".

"La ley suprema lo es a pesar de la voluntad de quienes mandan; de los anhelos de las facciones o de las añoranzas de los poderes fácticos“, sentenció.

La independencia de los jueces no es un privilegio: Norma Lucía Piña

De la Constitución emanan todas las leyes, en ella están plasmados nuestros derechos y libertades. Nuestro compromiso con México es cumplirla y velar por su cumplimiento,

hagámoslo posible. Les aseguro a todos que cuentan con el PJF: Ministra Presidenta Norma Lucía Piña Hernández pic.twitter.com/MRxRoYEPED — Suprema Corte (@SCJN) February 5, 2023

En el marco de la ceremonia por el 106 Aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, la ministra presidenta de la Suprema Corte Justicia de la Nación (SCJN) Norma Lucía Piña Hernández, llamó a evitar encuentros estériles, “tenemos que esforzarnos más de cómo lograr un cumplimiento cabal de la Constitución".

“Nunca se debe perder de vista la independencia de los jueces. No es un privilegio de los jueces es la garantía de imparcialidad en beneficio de la sociedad“, expresó.

Ante el presidente López Obrador, señaló que el actuar de los juzgadores debe estar apegado al derecho para evitar arbitrariedades y rendir cuentas en el ejercicio de sus funciones, detalló que la independencia judicial es la garantía de imparcialidad del Poder Judicial siempre en beneficio de la sociedad.

"Los invito a trabajar hombro con hombro, la Constitución nos permite superar nuestras diferencias y estar de acuerdo en lo fundamental... para llegar a ser el México que debemos ser".

Santiago Creel llama a l presidente López Obrador a rectificar sobre el Plan B

La mejor manera de honrar la Constitución de 1917, que hoy cumple 106 años, es dialogar y traducir nuestras diferencias en bienestar para México. pic.twitter.com/mR1ATqWrdE — uD83CuDDF2uD83CuDDFDSantiago Creel (@SantiagoCreelM) February 5, 2023

El presidente del Congreso de la Unión, Santiago Creel Miranda, recriminó al presidente López Obrador, por el llamado Plan B electoral, el cual se aprobó sin consensos por lo que hoy enfrenta un sin número de acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Durante la ceremonia por el 106 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, el presidente de Poder Legislativo llamó al presidente López Obrador a “rectificar“, así como superar diferencias y confrontaciones para coincidir y reconciliar.

“Hoy, después de dos alternancias federales incuestionables, era de esperarse que hubiésemos arribado a un amplio consenso en torno a las instituciones y reglas electorales. Esto no es así. Nuevamente los acuerdos se frustran. Lo que debe resolver la política y el diálogo, y eso nos toca a nosotros, incomprensiblemente el Tribunal Constitucional lo tendrá que dirimir. Rectifiquemos, aún estamos a tiempo, no tenemos por qué repetir los errores del pasado“, declaró.

Creel Miranda advirtió que si bien, todos tienen el derecho de defender sus creencias, ideologías y posiciones políticas, “el límite es la constitución, los tratados internacionales de los cuales México es parte y el respeto a la vida institucional del país".

Asimismo, sostuvo que “no hay más moral política que la constitución".

“Esa es la moral de todos los servidores públicos. Con esto en mente, desterremos de una vez por todas nuestras diferencias y confrontaciones que hubiese habido en el pasado. Ahora son tiempos para coincidir, para reconciliar, después vendrán los tiempos para competir en la arena política y electoral“, aseveró.

El presidente del Poder Legislativo, dijo que la falta de diálogo también se extiende a los asuntos fundamentales para el bienestar de la nación.

“Existe desacuerdo sobre el combate a la violencia, la seguridad pública, la cuestión social, la económica, la impunidad y la corrupción. A pesar de que muchos de estos temas están acordados en la constitución, algunos de ellos inclusive desde 1917, el desacuerdo prevalece, no en los fines que persiguen, sino en los medios para darles cumplimiento“, lamentó.

Consideró como “un gran equivoco” pensar que los problemas del país pueden resolverse con ordenamientos constitucionales que no se cumplen, “o peor, con cambios a la constitución o a las leyes, como si por el mero hecho de reformar una norma, la realidad automáticamente cambia".

Santiago Creel reconoció que cada administración busca dar solución a los problemas mediante sus propios proyectos de gobierno, pero insistió en que por ello existe la alternancia y para ello sirven las elecciones.

“Pero ese proyecto, invariablemente debe estar contenido dentro de la constitución. El pueblo es, y siempre ha sido, muchos Méxicos, no sólo uno y menos uno homogéneo. El principio democrático es que la mayoría decide, de eso no hay duda. La cuestión es cómo decide: si incluye o no a quienes piensan distinto. Al excluirlos se deja fuera a una parte del pueblo, se mancilla la soberanía. El reto de nuestra generación es encontrar a través del diálogo político, la unidad dentro de esta vasta pluralidad y diversidad que es México. No a través de una visión única, eso contradice la esencia de nuestra democracia“, sentenció.

Al recordar la promulgación de la Constitución de 1917, el legislador panista recordó una serie de eventos que afectaron a la democracia de México como la confrontación entre federalistas y centralistas, o entre liberales y conservadores, entre otros, y que derivaron en la pérdida de más de la mitad de nuestro territorio.

“Los constituyentes superaron sus intereses de facción. Tuvieron la inteligencia y el carácter para pasar de los adjetivos hirientes a los sustantivos catalizadores de acuerdos. Transitaron de la diatriba al argumento y de las armas a la constitución. El diálogo triunfó sobre la división y eso es precisamente lo que hoy celebramos“, indicó.

Santiago Creel agregó que, en el marco de dicha conmemoración, “hoy más que nunca es hora de dialogar".

“Para hacer realidad nuestras normas fundamentales y traducirlas en bienestar social del pueblo de México. Esa es la mejor manera de honrar la constitución de 1917, promulgada un día como hoy, hace 106 años“, concluyó.— (Con información de Alberto Morales).