Planta de Tesla en Nuevo León estará lista este 2023, dice Samuel García

MONTERREY.- El gobernador Samuel García Sepúlveda aseguró que la planta de Tesla en Nuevo León, la primera en México, estaría lista para este 2023 con lo que la empresa de Elon Musk busca establecer un nuevo récord en sus contrucciones.

En entrevista con Radio Fórmula el gobernador por Movimiento Ciudadano detalló que la construcción podría concluir a finales de este 2023 y la primera fase iniciaría en las próximas semanas.

"Lo que hoy sabemos es que esa planta, porque ellos quieren venir a dar un anuncio en la colocación de la primera piedra las siguientes semanas, es que va a ser la planta más grande, no solo de Tesla sino de todo el mundo", dijo Samuel García.

El gobernador Samuel García informó que la nueva planta de Tesla comenzaría a construirse en marzo de este año y según le detalló Tom Zhu, segundo al mando de Elon Musk en la empresa automotriz, se espera que la construcción tome menos de nueve meses.

Cabe resaltar que la construcción de la gigafactory de Shanghai, China tomó nueve meses.

Our next Gigafactory will be in Mexico, manufacturing our next-gen vehicle pic.twitter.com/bk0IKrGtaZ