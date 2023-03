Caravana de unos 1,500 migrantes sale de Tapachula

TAPACHULA (EFE).— Ante la imposibilidad de asegurar su entrada legal a Estados Unidos mediante la aplicación del programa “CBP One”, de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de aquel país, una nueva caravana, de unos 1,500 migrantes, partió rumbo al norte de México, desde Tapachula, Chiapas.

Este contingente mayoritario de Venezuela, Ecuador, Honduras, Guatemala, Salvador, Haití y África, salió desde el parque central de Tapachula, logrando pasar el primer reten ubicado en el ejido Viva México.

Esta es la tercera caravana de migrantes más numerosa que se ha organizado durante el año y en la cual viajan niños, mujeres, adolescentes y hombres solos, quienes anunciaron que su objetivo principal es llegar a Estados Unidos.

“CBP One” es un programa mediante el cual los migrantes pueden solicitar su estancia legal en Estados Unidos a través de una excepción al Título 42 que limita la entrada de extranjeros a la Unión Americana con el pretexto del Covid-19 y que fue instaurada por el expresidente Donald Trump (2017-2021).

Esta plataforma, incluso fue calificada en días recientes como “altamente eficiente” por la gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, en un recorrido por la fronteriza ciudad estadounidense de Nogales, aunque la aplicación presentó reportes de fallas y generó incertidumbre entre la comunidad migrante que se encuentra varada en la frontera sur de México.

Fidel Hernández, un migrante de Venezuela, lleva en hombros a su sobrino de 4 años, camina afligido para no quedarse atrás de la caravana, ya que su objetivo principal es llegar a Ciudad de México para tramitar algún documento que le permita estar legal en el país.

“En Tapachula, las autoridades de migración no quieren ayudar a migrantes, no queremos caminar, pero lo hacemos para un mejor bien, hicimos varios días fila para el permiso de vuelo y al final no se dio nada, las personas terminaron perdiendo el tiempo, sus pasajes”, contó.

Este venezolano, quien se dedicaba al comercio formal en su país, camina temeroso, pero con grandes ilusiones para su familia, dijo que el propósito de unirse a este grupo, es pasar los retenes migratorios, sin necesidad de que los devuelvan de nuevo a Tapachula.

En los últimos días, las autoridades recibieron a miles de migrantes en el Instituto Nacional de Migración (INM), quienes realizaron su trámite para obtener un preregistro para una cita a través de la aplicación de la “CBP One” y obtener la validación y certificación para poder viajar vía área.