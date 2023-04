''Dios me dio una segunda oportunidad'': migrante que sobrevivió a incendio en Ciudad Juárez

CIUDAD JUÁREZ.- Juan C.T.A., de 23 años de edad, víctima del incendio del pasado 27 de marzo en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM), fue dado de alta el lunes 10 de abril, luego de estar hospitalizado en el Hospital General de Ciudad Juárez, Chihuahua.

De acuerdo con información de la Secretaría de Salud en Chihuahua, las personas migrantes que son atendidas en el Hospital General de Ciudad Juárez, después del incendio en el INM, eran 6 hasta ayer, de los cuales uno fue dado de alta mientras que los otros 5 continúan siendo atendidos.

El migrante se encontraba intubado en el Hospital General en Ciudad Juárez, fue extubado este domingo por el personal médico que lo atiende.

Es originario de Honduras, y logró salir con bien de las heridas provocadas por el fuego del incendio, por lo que agradeció al personal del hospital por el trato digno y humano brindado en todo momento y manifestó que espera reunirse pronto con su esposa e hijo.

"Dios me dio una segunda oportunidad de vida. Me han dado de alta. Quiero darle un agradecimiento al hospital por el apoyo que me dieron, sin faltarme nada (…) Gracias a ellos estoy sano y salvo. Tengo una nueva vida. Dios me la ha regalado para bien", dijo el migrante.