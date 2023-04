Como si la viralizada deferencia que el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo con Consuelo Loera —mamá de Joaquín Guzmán Loera, 'El Chapo' en 2020— y la orden de liberar a Ovidio Guzmán en el llamado culiacanazo de 2019 no fueran suficientes, ahora ¿AMLO defiende al Cártel de Sinaloa?, pues todo parece indicar que sí, ya que acusa a la DEA de "intromisión abusiva y prepotente".

Hoy @penileyramirez nos contó en su #linotipia que la @DEAHQ tiene infiltrados a los Chapitos.

No puedo más que pensar ¿Quién filtró las fotos y vídeos de la reunión de AMLO con la mamá del Chapo?

¿Qué más le tienen a López y a sus hijos? pic.twitter.com/5tJloDkza5 — Vocero (@DonVocero) April 16, 2023

¿AMLO defiende al Cártel de Sinaloa? Acusa a DEA de "intromisión abusiva y prepotente"

Y es que en la conferencia mañanera de este lunes 17 de abril, AMLO acusó a la Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) de Estados Unidos de "intromisión abusiva y prepotente" por haberse infiltrado en el Cártel de Sinaloa, sin autorización de las autoridades mexicanas.

Apenas la semana pasada, el Departamento de Estado de Estados Unidos se pronunció contra la célula del Cártel de Sinaloa conocida como Los Chapitos, y señaló específicamente a tres de los hijos del capo mexicano 'El Chapo', y a otros 25 miembros del cártel como principales productores de fentanilo ilegal.

AMLO esgrime razones que parecen más defensa al Cártel de Sinaloa, pues recordó que no debe haber agentes extranjeros "espiando" en territorio mexicano, y llamó a Estados Unidos a cambiar sus políticas y optar por la cooperación.

"¿Cómo es que se busca tener relaciones respetuosas con todos los pueblos, con todos los gobiernos, si se está hostigando, si se está interviniendo en asuntos que corresponde sólo a los gobiernos independientes?".

Es "una intromisión abusiva, prepotente, que no debe aceptarse bajo ningún motivo", afirmó en rueda de prensa ante la pregunta de cómo calificaría el hecho.

AMLO no frena guerra contra el narcotráfico en México, pero acusa a EE.UU. de no solucionar crisis de fentanilo

La guerra contra el narcotráfico en México no reconocida por el gobierno federal ya ha cobrado miles de vida en este sexenio y no se ve una estrategia enfocada a frenarla; lo más cómodo es señalar la paja en el ojo ajeno, en vez de quitar la viga del propio; pues AMLO acusa a EE.UU. de no resolver su crisis de fentanilo y dijo que Washington también tiene que revisar sus estrategias de prevención del consumo de drogas entre su población, sóbre todo los jóvenes, para atender las causas que los orillan al consumo.

Se ha documentado que México produce fentanilo y AMLO lo niega

Aunque se ha documentado ampliamente con operativos realizados por la propia Sedena de que sí hay fentanilo en México y se produce en este país, AMLO insiste en negarlo, pues dice que llega de Asia.

En tanto, Estados Unidos asegura que el cártel de Sinaloa es el principal traficante de dicha droga, y la más reciente información que agentes de la DEA pudieron indagar es que dicho grupo criminal conseguía insumos en China, con empresarios de aquel país, para 'cocinar' y fabricar fentanilo en México; prueba de ello fue la detención en marzo pasado de Ana Gabriela Rubio Zea, socia de ‘Los Chapitos’, quien servía de intermediaria para conseguir el material.

"Intromisión prepotente", AMLO critica que la DEA tuviera espías en el Cártel de Sinaloa



Tres infiltrados en uD83CuDDF2uD83CuDDFD y uD83CuDDFAuD83CuDDF8 habrían grabado reuniones de capos, ubicado laboratorios de fentanilo y obtenido pruebas contra “Los Chapitos”… y AMLO ataca a la DEA por haberlo hecho uD83EuDD14 pic.twitter.com/laGXh7tIt4 — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) April 17, 2023

A pesar de la evidencia conseguida por la DEA mediante la infiltración en la organización criminal Los Chapitos, integrada por los hijos de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, AMLO se empecina en negarlo.

"Hemos sostenido que en México no se produce fentanilo, que se importa de Asia y que llega a México, llega a Estados Unidos, y llega a Canadá, de Asia".

AMLO dijo que su gobierno va a cooperar con EE.UU. y sus agencias de seguridad, pero que no se someterá como en sexenios pasados; no permitirán, dijo, "que la DEA o la CIA o cualquier agencia de Estados Unidos decida sobre lo que va a hacer la Secretaría de Marina o la Sedena; cooperación sí, sometimiento no".

"Vamos a cooperar con las autoridades de Estados Unidos porque es muy lamentable lo que les está sucediendo por el consumo de fentanilo, son muchos jóvenes, por humanismo, por amistad, por cooperación tenemos que ayudar", refirió AMLO, aunque en México no ha logrado frenar la guerra contra en narcotráfico y ahora parece defender al cártel de Sinaloa.

AMLO y su "cercanía" al Cártel de Sinaloa

Mientras, AMLO tiene un historial de acercamiento al Cártel de Sinaloa, luego de saludar efusivamente a la madre de El Chapo en 2020, cuando tuvo un acercamiento con Consuelo Loera durante una gira que tuvo para supervisar la construcción de un tramo carretero en la sierra de Sinaloa.

En aquella ocasión, AMLO, muy atento con la madre del capo, le dijo: “Te saludo, no te bajes. Ya recibí tu carta", mientras él se acercaba el auto donde ella iba y saludaba de mano a la señora.

Previamente, en 2019, el mismo AMLO reconoció haber dado la orden de liberar a Ovidio Guzmán en el llamado culiacanazo, luego de que fuera detenido en un fuerte operativo; aunque fue puesto en libertad por razones nada convicentes, ya que en aquel momento el mandatario dijo que fue para disminuir la violencia en la zona; aunque México vive un baño de sangre con altas cifras de masacres y homicidios diarios que superan a sus antecesores.