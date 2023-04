Lindsey Graham responde a AMLO y lanza advertencia al gobierno de México

Lindsey Graham, senador republicano de EE.UU. respondió al ‘reto’ que le lanzó el presidente Andrés Manuel López Obrador para responder a cuestionamientos sobre narcotráfico, tráfico de armas y fentanilo

En días pasados el senador Graham aseguró que existen regiones de México que son controladas por los cárteles de la droga, lo que el presidente López Obrador negó y mandó cinco preguntas al político estadounidense para que respondiera sobre el problema de las drogas en su país.

El republicano finalmente respondió al reto lanzado por el mandatario con un vídeo publicado en su cuenta oficial de Twitter en el que responde a los cuestionamientos por el mandatario mexicano y lanza una advertencia propia.

Durante su conferencia ‘mañanera’ del pasado 29 de marzo, AMLO mandó cinco preguntas a Lindsey Graham tras sus señalamientos en contra de México y su declaración de que son los cárteles de la droga los que “controlan” partes del país.

Lee también: López Obrador tacha de "falsos" los dichos de Blinken sobre control del narco

Con un vídeo de cuatro minutos, el republicano Lindsey Graham respondió a las cinco preguntas de AMLO sobre el tráfico de fentanilo en Estados Unidos.

Sobre si se consume fentanilo en EE.UU. el republicano respondió que si hay consumo de esta droga en su país, pero “se produce en su país (México) y los cárteles de la droga están operando abiertamente en su país envenenando a los estadounidenses”.

“El problema que tengo con usted, para serle sincero, señor presidente es que niega las áreas de su país controladas por los cárteles de la droga”, afirmó Lindsey Graham.

Para demostrar el punto sobre el control de los cárteles, presentó un mapa del Departamento de Estado de su país en el que señalan las zonas con alertas de viajes para los estadounidenses por su alto nivel de riesgo, que incluyen a Tamaulipas, Sinaloa, Guerrero y Michoacán.

El senador republicano afirmó que son los cárteles mexicanos los que están operando en las principales ciudades de EE.UU. pero las autoridades ya los están persiguiendo.

También instó a López Obrador a hacer lo mismo en México y combatir los narcolaboratorios e impedir que lleguen precursores químicos de China.

Además, Graham advirtió a AMLO que “si no cambia sus políticas, tomaremos el asunto en nuestras propias manos”.

“Quiero trabajar con ustedes como lo hicimos en Colombia lidiando con su problema de cocaína. Quiero trabajar contigo para cerrar estos laboratorios, pero no estás ayudando, estás en negación”, acusó.

AMLO cuestionó si son los mexicanos o los propios estadounidenses quienes distribuyen fentanilo en el país del norte, Graham no respondió directamente,

El republicano afirmó que el fentanilo proviene de una red criminal en el que están implicados los “carteles de la droga mexicanos y otros” e insistió que la droga se produce y sale de zonas de México “donde no hay control ni autoridad”.

Respecto a la falta de mecanismos de control de armas, que según López Obrador es tan grave que una persona puede adquirir armamento en los supermercados, el estadounidense respondió que para ello se necesita una licencia.

Sobe los cuestionamiento de López Obrador sobre si existen programas para apoyar a los jóvenes en Estados Unidos para prevenir el consumo de drogas, Graham dijo que el gobierno está gastando millones de dólares en educar a los estudiantes sobre los peligros de las drogas, principalmente el fentanilo.

To: President of Mexico @lopezobrador_



Mr. President, I’m happy to respond to the questions you posed last week.



I want us to work together. But I am also prepared to do whatever is necessary to prevent the deaths of tens of thousands of Americans from the Mexican Drug Cartel… pic.twitter.com/3GPd8CGxbp — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) April 3, 2023