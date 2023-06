Adán Augusto López: Para consolidar la 4T se requieren ''muchísimos años más''

CIUDAD DE MÉXICO.— La revolución de conciencias que significa la Cuarta Transformación no se puede consolidar en solo seis años, por lo que se necesitan cuatro o cinco sexenios para lograrlo, advirtió el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.

Al menos 30 años para concretar la 4T

Durante un recorrido por Oaxaca, López Hernández aseguró que el gobierno del presidente López Obrador está sentando las bases para que no haya desigualdad social en México.

“Una revolución de conciencias no se consolida en seis años. Necesitamos trascender en el tiempo. Esta revolución seguramente va a durar 12, 18, 24, 30, muchísimos años más, porque es lo que necesita México, que haya un gobierno cercano a su pueblo, cercano a su gente, que haya programas sociales, que haya más apoyo para los jóvenes, que se apoye a los hombres del campo, a los pescadores, a los trabajadores. Estamos sentando las bases y ese es el mérito del presidente de la República, se están sentando las bases para que no haya desigualdades en el país“, enfatizó el exfuncionario.

Acusaciones contra la oposición

Adán Augusto López acusó a la oposición de hacer creer a la gente que se van a terminar los programas sociales y se va a cancelar la pensión universal para adultos mayores, lo que dijo, es completamente falso.

“Ya andan diciendo que ya se terminan los programas sociales, que va a desaparecer la pensión universal, y lo que quiero decirles es que no va a desaparecer porque ya es una obligación constitucional. De todas maneras, como va a seguir la cuarta transformación, como va a haber continuidad, no va a haber necesidad de andar preguntando si siguen o no van a seguir los programas sociales, pero es parte de las mentiras que utiliza la oposición para combatir, para intentar ponerle el pie a lo que representa la Cuarta Transformación“, expresó.

Promete acceso a la salud universal y de manera gratuita

El aspirante presidencial pidió a la población que confíe en que el programa IMSS-Bienestar funcionará y resolverá el problema de desabasto de medicamentos e insuficiencia de médicos en clínicas y hospitales del sector Salud.

“Va a haber médicos y medicinas para todos en todos los centros de salud, en todas las clínicas, las unidades familiares, los hospitales generales, los hospitales regionales, en todos lados va a haber médico y medicina, va a haber salud, acceso a la salud universal y de manera gratuita“, prometió.