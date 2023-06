'Corcholatas' de AMLO llaman al 'Plan C' tras revés definitivo en la SCJN

Pese a advertencia del INE, 'corcholatas' de AMLO llaman al 'Plan C' tras desecharse el llamado 'Plan B' de la reforma electoral.

CIUDAD DE MÉXICO.- Las 'corcholatas' de Morena a la presidencia en 2024 arremetieron en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tras invalidar la segunda parte del llamado 'Plan B' de reforma electoral, presentado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El extitular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto Hernández, y la ahora exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum hicieron un llamado a seguir el 'Plan C' en las urnas, pese a la advertencia del Instituto Nacional Electoral (INE) sobre como dicha declaraciones violan las leyes electorales.

Por su parte, el senador con licencia Ricardo Monreal compartió las declaraciones de AMLO sobre como "era de esperarse" que la SCJN declare inválido el 'Plan B' a la reforma electoral.

'Corcholatas' de AMLO llaman al 'Plan C'

Tras el fallo de la Corte para invalidar la segunda parte del 'Plan B', las corcholatas de AMLO a la presidencia hicieron un llamado a los simpatizantes al 'Plan C', es decir, el voto masivo para Morena en las elecciones de 2024.

"Rechazo enérgicamente que una reforma tan necesaria como la electoral, haya sido declarada inválida por la SCJN. Las y los ministros deben entender que los tiempos han cambiado", comenzó la publicación del Adán Augusto Hernández en su cuenta de Twitter.

"Si quieren ser opositores al cambio, que renuncien y se presenten a las elecciones. Pero que no quieran frenar avances democráticos significativos disfrazados con la toga de la “justicia”. Lo hemos venido diciendo, y hoy lo reafirmamos: urge renovar al Poder Judicial", sostuvo.

Claudia Sheinbaum también llamó al voto a favor de Morena en 2024, partido con el que busca la candidatura a la presidencia.

"El día de hoy la mayoría de los ministros de la SCJN invalidaron el llamado Plan B. Ni siquiera entraron a discutir el fondo.. la verdad, era esperable. Es ya sistemático su comportamiento. Ya saben, ¡¡Vamos por el plan C!! A seguir haciendo historia", escribió la capitalina.

Por su parte, Ricardo Monreal compartió una postura similar a la expresada por López Obrador durante los últimos días desde que se propuso invalidar segunda parte del 'Plan B' de AMLO para la reforma electoral el pasado 19 de junio al dar por perdido el proyecto.

"No me sorprende el resultado o resolución del Poder Judicial, más cuando en el primer paquete de las dos leyes anteriores había ya resuelto invalidar el proceso legislativo y las leyes. Yo creo que el presidente actúa de buena fe y va a insistir en la reforma electoral. No hay ninguna sorpresa para mí, era de esperar", dijo en entrevista citada por Radio Fórmula.

Aunque Monreal Ávila no hizo un llamado al 'Plan C', si apoyo la reforma al Poder Judicial propuesta por AMLO tras el revés a la primera parte del decreto del 'Plan B'.

"Sí impulsaría (una reforma). Estoy seguro que convencería a todos de la necesidad de una reforma constitucional y legal en materia electoral. Estoy convencido de dos reformas: reforma electoral y reforma al sistema de justicia, de las dos, iría primero reforma electoral", afirmó, "es una necesidad impostergable".

Hasta el momento de publicación de esta nota, Marcelo Ebrard, Gerardo Fernández Noroña (Partido del Trabajo) y Manuel Velasco (Partido Verde Ecologista de México) no se han pronunciado por el fallo de la Corte.

AMLO arremete contra la SCJN

Horas antes de la sesión en la SCJN para votar el 'Plan B', el mandatario denunció la "intromisión" del Poder Judicial al Legislativo, y rechazó que el proyecto presentado por el ministro Javier Laynez no revisa el fondo de la reforma electoral, en su lugar plantó su invalidez por no respetar el proceso legislativo.

“Considero que es una invasión, una intromisión al Poder Legislativo. Le van a corregir la plana al poder Legislativo”, criticó el mandatario.

El gobernante mexicano advirtió que, en su momento, presentará una iniciativa constitucional para la elección popular de los ministros del Supremo y así evitar que estos funcionarios representen a “una élite”, lo que anteriormente describió como una 'reforma al Poder Judicial'.

A principios de mayo, AMLO reconoció que una reforma al Poder Judicial requiere tener mayoría calificada en el Congreso de la Unión, con la cual no cuenta, por lo que llamó a simpatizantes al ‘Plan C’.

El 'Plan C' consiste en votar por los candidatos de la 4T a la Cámara de Diputados y el Senado de la República en 2024 y ningún voto a la oposición.

“Primero hay que tener la mayoría en el Congreso, mayoría calificada, las dos terceras partes. ¿Cuántos hay que tener? […] Si se puede, sí se puede, la mayoría del pueblo está a favor de la transformación”, insistió.

López Obrador aseguró que necesitaría 334 diputados y aproximadamente 96 senadores para tener la mayoría calificada.