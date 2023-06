Claudia Ruiz Massieu deja la contienda por candidatura presidencial de 'Va por México'

CIUDAD DE MÉXICO.- Claudia Ruiz Massieu, senadora del PRI, informó que dejará la contienda por la candidatura presidencial de la oposición en 2024.

La también excanciller explicó que no participará en el proceso del Frente Amplio por México – conformado por el PRI, PAN y PRD – para evitar caer en una simulación y posibles violaciones a la ley electoral con actos de precampaña como los emprendidos por Morena.

Claudia Ruiz Massieu deja contienda presidencial

A través de un mensaje en redes sociales, Claudia Ruiz Massieu indicó que no participará en la contienda para definir al candidato a la presidencia en 2024 de la oposición, en lo que llamó una decisión meditada “para hacer lo correcto”.

“No es sobre los requisitos, es sobre los principios [...] En el método presentado veo una respuesta pragmática para hacer frente a la precampaña abierta, anticipada e ilegal que ha iniciado Morena. Pero en congruencia, no puedo participar en un proceso que puede caer en la simulación”, expresó en su vídeo.

“Si he criticado y señalado que los aspirantes oficialistas violan la ley haciendo actos de campaña, no puedo hacer lo mismo. Si fui una de millones de ciudadanos que marchamos para defender al INE y al Poder Judicial no puedo hacer algo que para mí puede violar la ley electoral”, dijo.

He decidido no registrarme al proceso del #FrenteAmplioporMéxico. Aunque hay aspectos del método que no comparto, respeto este y cualquier otro esfuerzo por darle alternancia a México en el 2024. Con los principios y la congruencia que me caracterizan, seguiré luchando por…

En su mensaje, Claudia Ruiz expresó su respeto a los aspirantes que se registren en el proceso interno de la alianza ‘Va por México’ y les deseo suerte, al mismo tiempo que pidió a la ciudadanía “seguir exigiendo una clase política que este a la altura de las necesidades del México de hoy”.

La senadora también hizo un llamado a los ciudadanos “a tomar un papel central en la defensa de nuestra democracia”.

Además de Claudia Ruiz Massieu, los panistas Mauricio Vila y Lilly Téllez también se retiraron de la contienda.

‘Alito’ Moreno responde a Claudia Ruiz

Tras el anuncio de Claudia Ruiz sobre dejar la contienda por la candidatura, el dirigente nacional del PRI, Alejandro ‘Alito’ Moreno, reconoció a la senadora por su servicio a la vida política y aseguró que tomará en cuenta su “visión” y “aportaciones”.

“Estoy convencido de que su decisión es resultado de un profundo análisis. Su visión y sus aportaciones siempre serán tomadas en cuenta. Todas las voces son importantes para construir el México que queremos, y la suya ha sumado mucho y lo seguirá haciendo”, afirmó ‘Alito’ Moreno en redes sociales.

