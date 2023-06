Exhiben a elemento de la Guardia Nacional consumiendo bebidas alcohólicas en puesto de vigilancia (Vídeo)

De nueva cuenta en elemento de la Guardia Nacional causa polémica por un vídeo que circula en redes sociales donde, según se puede apreciar, él mismo habría grabado para su pareja sentimental, sin embargo, éste se filtró en redes sociales. En el vídeo se puede ver cómo el elemento narra dónde se encuentra y presume que anda ingiriendo bebidas alcohólicas.

El lugar al parecer es un puesto de vigilancia. En éste, el elemento describe que cuenta con una extensión para cargar su celular y, acto seguido, presume que ya se había tomado unas latas de cerveza y que, además, contaba con una sin abrir y otras más guardadas a fuera del puesto de vigilancia.

"Mira, mi amorcito, aquí ando pisteando en el garitón", se le oye decir al elemento en el vídeo. "Pues ando aquí, mira, relajao".

Los hechos habrían ocurrido en las inmediaciones de la estación de bomberos y protección civil de Fresnillo Zacatecas, de acuerdo con información de Código MX.

"Aquí me ando chingando una pinche Victoria, mi amor, esto me vale verga mi amor, sabes que me vale ver/&% a mí", comenta en otra parte del vídeo.

#Fresnillo #Zacatecas Elemento de la GUARDIA NACIONAL se embriaga en su puesto de vigilancia

Lo peor es que èl mismo se graba y le mandò el video a su "novia" y ella lo publicò.. Que baboso pic.twitter.com/Ax6sSOhv7W — Menny ALERTA DE RIESGO (@MennyValdz) June 2, 2023

Otros escándalos de la Guardia Nacional

Meses atrás también se ha dado a conocer casos donde se ha grabado a elementos de la Guardia Nacional consumiendo drogas en pleno servicio, Otros más haciendo mal uso de sus armas de servicio mientras manejan.

