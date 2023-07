Cuestionan a AMLO sobre espectaculares de "corcholatas" de Morena; termina atacando a Xóchitl Gálvez

El presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado esta mañana por un reportero sobre colocación de anuncios espectaculares que las "corcholatas" presidenciales de Morena han desplegado en sus giras por todo el país. El reportero hizo hincapié en las cifras de uno de los aspirantes de ese partido, Ricardo Monreal, quien dijo que ha contabilizado más de 700. El reportero cuestionó a AMLO sobre la austeridad que no se ve reflejada en dichas campañas y la contratación de cientos de espectaculares para la promoción de éstos.

Al respecto, al Presidente dijo "Ojalá no lo hagan...ojalá no lo hagan lo mismo que llevan a cabo los conservadores, ojalá no hagan lo mismo que está haciendo Claudio X González..que no actúen igual".

Al cuestionarle sobre si sabe si están actuando igual al estar contratando estos espectaculares, AMLO afirmó desconocer si ellos lo están llevando al cabo, pero si lo están haciendo cree no estarían actuando correctamente.

De nueva cuenta el reportero le cuestionó si deberían quitar los espectaculares, sin embargo, López Obrador afirmó que nada de eso ayuda y terminó por hablar de lo que él hizo en sus tiempos para llegar a la mayor cantidad de gente. Adicional, tomó la oportunidad para atacar de nueva cuenta a la senadora Xóchitl Gálvez.

"Si fuera por espectaculares, ya habría levantado Xóchitl. La última encuesta que vi trae 15 puntos. O sea, y vaya que le han apoyado... Hablábamos de una mesa de televisa de estas de análisis, media hora le dedicaron..."

uD83DuDCAC“La señora Xóchitl Gálvez, pues es Fox, es Salinas, es Claudio X. González, es Roberto Hernández… son peleles, son títeres, empleados de la oligarquía”: #AMLO redobla sus críticas en contra de @XochitlGalvez, aspirante a la candidatura presidencial del #FrenteAmplioPorMéxico. pic.twitter.com/JbYIwc1QZ0 — Código Magenta (@CodigoMagentaMx) July 11, 2023

En su discurso afirmó que las corcholatas presidenciales eran "independientes" a diferencia de Xóchitl Gálvez. "Deben de tener la tranquilidad quienes simpatizan con la transformación de México, que los sustitutos son muy buenos, es gente con cercanía al pueblo, preparadas, honestos e independientes eso es muy importante.

"La señora Xóchitl Gálvez pues es Fox, es Salinas, es Claudio X. González, Roberto Hernández, entonces entran así, atados de pies y manos, son peleles, títeres, empleados de la oligarquía", expresó. En su discurso insistió en que el proceso de selección del candidato de la oposición a la Presidencia es pura faramalla porque los de arriba ya habrían decidido.

#Mañanera | Asegura #AMLO que la oposición va a fracasar en las elecciones presidenciales de 2024; “como no les funcionó lo de Xóchitl, porque ese globo no voló, todas sus baterías las van a enfocar a la violencia”, señala el presidente. pic.twitter.com/lPaVqdBy6H — Adela Micha (@Adela_Micha) July 11, 2023

