'Desaparecen' pensiones de usuarios del Banco del Bienestar; reportan falla en el sistema

Usuarios del Banco del Bienestar denunciaron que pese a no haber realizado retiros, sus cuentas aparecen en ceros al intentar retirar sus pensiones.

CIUDAD DE MÉXICO.- Usuarios del Banco Bienestar en varios estados reportaron problemas con sus cuentas ya que éstas aparecen en ceros pese a no haber realizado ningún retiro, de acuerdo con información difundida por el diario Reforma.

Desde ayer martes los usuarios indicaron que el problema ocurre cuando intentan sacar dinero en cajeros de bancos diferentes al del Bienestar.

Encargados de las sucursales en regiones afectadas aseguraron que se debe a fallas del sistema, o bien es cuestión de los otros bancos, por lo que queda esperar a que estos problemas se solucionen.

Las personas afectadas se vieron obligadas a acudir a alguna sucursal del Banco del Bienestar debido a que al llamar a las líneas telefónicas de atención los dejan esperando hasta 30 minutos, les cuelgan o simplemente no les dan respuesta.

El problema se reportó en la Ciudad de México y otros estados de la República.

Corresponsales del diario Reforma pidieron a la Secretaría del Bienestar su versión de los hechos, pero al no obtener respuesta acudieron directamente a una sucursal ubicada en la alcaldía Azcapotzalco.

En el sitio, los funcionarios reconocieron que el problema del dinero que ‘desaparece’ de las cuentas de los beneficiarios de los programas del Bienestar sólo ocurre con quienes optan por acudir a una sucursal de otro banco.

La funcionaria entrevista indicó que son muchas personas que acuden a otros bancos a causa del prolongado tiempo de espera para ser atendidos en algunas sucursales del Bienestar donde de por si hay un gran flujo de personas en los días de pago de la pensión.

Llevan días con largas filas en la calle Serdán, de Hermosillo, adultos mayores esperando que funcione el banco del Bienestar o sus cajeros… ¡Con un calorón!… Cualquier parecido con las filas populares en La Habana para recibir despensas del gobierno, es pura coincidencia… pic.twitter.com/wAViYnl84h — Ruiz Quirrín (@rquirrin) July 10, 2023

“Recibí mi pensión de adulto mayor, fui al cajero a sacar dinero y no me dio dinero, al regresar hablé al Banco de Bienestar y no tenía el dinero en mi tarjeta”, dijo Leticia, una de las afectadas al medio El Norte.

“Mi padre es invidente, vive en un lejano rancho en Cadereyta, Nuevo León, ayer le chequé su saldo en la app del Bienestar y se reflejaron $4,800. Hoy fue al centro de Cadereyta para poder comprar su despensa y al momento de pasar la tarjeta le dice: fondos insuficientes”, dijo otra.

Esta fila es para cobrar las pensiones de adultos mayores en León Gto. y en muchas partes del país es una constante.



Si los Bancos del Bienestar no se dan abasto, qué afán de hacer las cosas mal y maltratar de esa manera a personas de edad avanzada. #HijosDeMx #MxVaConLaSCJN pic.twitter.com/LGfGYoJHCt — NULITOS (@ealcocervalle) July 11, 2023

Como recomendación, explicó una de las funcionarias en Ciudad de México, se les pide a los beneficiarios regresar después del 18 de julio, cuando finalizan los retiros programados de acuerdo con las letras del apellido.

El pasado 5 de julio iniciaron los depósitos de la Pensión Bienestar 2023 para Adultos Mayores, mismas que 'desaparecerían' de las cuentas por la reciente falla y que han causado largas filas en las sucursales del Banco del Bienestar de beneficiarios que acudieron a hacer el retiro en los cajeros.

Banco del Bienestar priorizaría pago de pensiones

Cabe recordar que en marzo de este año el Banco del Bienestar se retiro del mercado de envío de remesas para enfocarse en otros productos, principalmente los programas sociales de la administración de Andrés Manuel López Obrador.

Al respecto, el exdirector de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), Mario Di Costanzo, señaló que el Banco del Bienestar no realiza funciones de banca porque carece de la infraestructura y los controles.

“Precisamente, esa es una de las causas por las cuales ya no podrá ser usado para el envío de remesas, lo que impactará a miles de mexicanos”, explicó.