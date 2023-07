Responde Xóchitl Gálvez a AMLO: ''Tiene miedo y ya se le nota'' (VÍDEOS)

En una entrevista sobre los ataques del presidente Andrés Manuel López Obrador en su contra, la senadora Xóchitl Gálvez afirmó que ya se nota que el mandatario tiene miedo y señaló que puede seguirla investigando, ya que no encontrará nada ilegal pues es una empresaria honesta.

Por el contrario, le pidió a López Obrador que aclare la situación de su hijo sobre su estancia en la polémica Casa Gris, de Houston.

Como informamos, el viernes 14 pasado AMLO publicó en Twitter un mensaje dando a conocer información de ingresos fiscales que, según él, le había llegado de las empresas de Xóchitl Gálvez, donde incluso se muestran los clientes a quienes las empresas de la senadora dan servicio.

Hoy la senadora informó en el programa "Así las cosas", de W Radio, que Banobras le canceló un contrato por $400,000 que había ganado por licitación, esto a raíz de la campaña del presidente en su contra.

Xóchitl Gálvez: "El presidente tiene miedo"

Después, en una entrevista de banqueta donde se le preguntó sobre los ataques de AMLO, Xóchitl Gálvez respondió: "El presidente tiene miedo, tiene miedo y ya se le notó", y lanzó una sonrisa.

No cesan los ataques del presidente en contra de usted, le comentó un reportero.

"Pues es que sus corcholatas son de flojera, no son divertidas, no levantan, hacen más de lo mismo, van a seguir con la misma estrategia...", respondió.

"Entonces pues salí, primero no me abrió, ahora que se aguante, no tiene por dónde agarrarme, nunca me he robado un peso, no me va a encontrar nada, así se meta a mi información del SAT, así viole la ley, como yo le dijera, las mujeres facturamos, que le quede claro".

"¿No dijo Shakira?, las mujeres facturan no lloran, yo no lloro yo facturo, mi empresa es legal, se estableció hace 31 años, no tengo nada de qué avergonzarme", insistió.

Xóchitl Gálvez: ¿Qué hacen los hijos de AMLO?

"Mis hijos trabajan en la empresa, yo le preguntaría qué hacen sus hijos, que nos cuente de dónde sale la renta de 100 mil pesos para la Casa Gris en Houston, que nos diga como están los contratos de Baker Hughes... para que haya llegado el hijo a vivir ahi, si trabajaba con los hijos del de Vidanta, no sé, no me queda claro qué hacen".

"Yo sí tengo claro que hago, yo soy empresaria hace 31 años y soy una empresaria honesta", subrayó.

"Por qué el presidente nos desprecia", se pregunta Xóchitl Gálvez

En otra entrevista, con Carmen Aristegui, la senadora se preguntó ¿por qué el presidente nos desprecia?".

“Cuando salí del pueblo mi aspiración era sacar a mi madre de la pobreza, ese es mi delito”, señaló, con la voz entrecortada.

Te puede interesar: AMLO tiene razón en estar preocupado por Gálvez: columnista de WSJ

"Delito, cuál, dejar de ser pobre, dejar de vivir en la violencia..., cuántos mexicanos no sueñan con eso, por qué el presidente nos desprecia".

El presidente dice que eres la candidata de la oligarquía, le comentó Carmen Aristegui

"¿Dónde estaba la oligarquía cuando yo llegué a vivir en un cuarto de lámina?", respondió.

"¿Dónde estaba la oligarquía cuando yo tuve que pedir fiado...?"

"No es cierto, el presidente me odia porque su gobierno ha sido un fracaso y no lo reconoce", enfatizó.

Fuertísimo el testimonio de #XochiltGalvez. uD83DuDC49 “Cuando salí del pueblo, mi aspiración era sacar a mi madre de la pobreza”. “Ese es mi delito”, “dejar de ser pobre”, “dejar de vivir en la violencia”. pic.twitter.com/e4hlPJYZ61 — Bere Aguilar (@bereaguilarv) July 17, 2023

Xóchitl Gálvez: "Yo vendí gelatinas y tamales a los 8 años"

La senadora también concedió una entrevista a Joaquín López Dóriga, en Radio Fórmula, donde narró las difíciles condiciones que vivió en su niñez.

Yo saqué a mi mamá de la pobreza; yo vendí gelatinas y tamales a los 8 años. Mi papá era un maestro rural que se alcoholizaba y era extremadamente violento

Cuando el periodista le dijo que AMLO se ha ido sobre su origen, que dice que su origen no es indígena porque es empresaria, la senadora explicó cómo le hizo para poder salir adelante.

Entre otras cosas, dijo que "el presidente se burla diciendo que cómo de vender gelatinas a ser una empresaria, pues ojalá esas mujeres que sus niños hoy dependen de la venta de tamales, pues sus hijos puedan tener educación y sacar a su mamá de la pobreza, yo saqué a mi mamá de la pobreza".

De vender gelatinas y tamales a ser empresaria

"Yo vendí gelatinas y tamales en la plaza de Tepatepec a los 8 años. Mi papá era un maestro rural que se alcoholizaba todos los días, que era extremadamente violento y nos llevó a una situación de no tener un lugar dónde vivir... hasta que mi abuelo materno nos recogió".

"Mi mamá y yo éramos muy chambeadoras, mi mamá lavaba ajeno, planchaba ajeno... ella tenía una máquina de coser, ahí aprendí a coser y me volví una mujer de trabajo"

"Soñé con salir de Tepa y ser ingeniera y me convertí en ingeniera", y relató la manera en que conoció la UNAM y "comodidades" que no tenía en su pueblo, así como la manera en que pasó de vender paletas en México a convertir en ingeniera en computación, así como la manera en que logró sus empresas y puso una fundación.

Esta es la entrevista:

Xóchitl Gálvez (@XochitlGalvez) narra a @lopezdoriga los obstáculos que atravesó en su niñez: “Yo saqué a mi mamá de la pobreza; yo vendí gelatinas y tamales a los 8 años. Mi papá era un maestro rural que se alcoholizaba y era extremadamente violento”. #FórmulaNoticias pic.twitter.com/84GftWZpai — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) July 17, 2023