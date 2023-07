La Confederación USEM se renueva

Al tomar protesta como presidenta de la Confederación USEM, hoy martes en Tlaquepaque, Jalisco, María de Lourdes Gómory Martínez de Menéndez se comprometió a trabajar fuertemente para reforzar aún más los eslabones que dejaron los anteriores presidentes.

"Hoy tomamos la estafeta con la conciencia de que nos toca ser un eslabón más de la cadena y tenemos que hacerlo fuerte para que el siguiente eslabón se construya sobre eso", afirmó luego de la toma de compromiso ante José Ignacio Mariscal Toroella, presidente honorario vitalicio y expresidente de Confederación USEM y de Uniapac Internacional.

El acto tuvo lugar en el salón "Cielito Lindo" de Tlaquepaque, luego de que Eugenio Cárdenas Zaragoza, presidente saliente, rindiera su informe de actividades.

Previamente, monseñor Jorge Carlos Patrón Wong, arzobispo de Xalapa, ofició una misa en la iglesia de Nuestra Señora del Refugio, en el centro de Tlaquepaque, donde dedicó unas palabras tanto a María de Lourdes Gómory como a Eugenio Cárdenas Zaragoza.

"Ustedes pueden imprimir un aspecto familiar a la USEM gracias a sus propias familias. Me gustaría que en este momento agradezcamos a María por su protección, su cariño, su amor a nosotros y a nuestras familias", señaló monseñor, para luego invitar a las familias de ambos a pasar al presbiterio para encomendarse a María.

Jose Ignacio Mariscal Toroella, expresidente de Uniapac Internacional, en la toma de compromiso de la nueva directiva de Confederación USEM, en Tlaquepaque

Buenos empresarios

"Un testimonio de un buen empresario es que son papás, son mamás, son esposos, son esposas. Y no mantienen solo una empresa o una misión como la USEM, dan testimonio como hijos, como papás y como esposos", dijo al darles las bendición.

Habló también de la importancia de confiar en los demás, como Cristo demostró su confianza en Dios y sus discípulos al quedarse dormido en la barca durante una tormenta en el mar de Galilea, como recordaba el Evangelio de este martes. La nueva presidenta de Confederación USEM en compañía de monseñor Jorge Carlos Patrón Wong, arzobispo de Xalapa; sacerdotes concelebrantes y su familia

Tras la ceremonia religiosa, los asistentes se trasladaron al salón "Cielito Lindo" para el acto protocolario, que dio inicio con un mensaje vía Zoom del doctor José Antonio Lozano Díez, presidente del consejo del sistema UP-Ipade.

Posteriormente, el doctor Raúl Frachi Martínez Moreira, profesor del Ipade, brindó una charla sobre la vida y obra de don Lorenzo Servitje Sendra.

El evento continuó con los honores a la Bandera, a cargo de la escolta y banda de guerra del Ayuntamiento de Tlaquepaque, y el informe de Eugenio Cárdenas, quien destacó que en su gestión nacieron las USEM de Tepic y Ciudad Guzmán.

Asimismo, mencionó los dos encuentros de USEM Joven en Guadalajara y Mérida, y el reconocimiento "Don Lorenzo Servitje" que se entrega a jóvenes empresarios. Alejandra Peña Pous, directora de Confederación USEM, entrega un reconocimiento a Eugenio Cárdenas Zaragoza, presidente saliente

Visiblemente emocionado, agradeció a su equipo, al padre José Merino, asesor espiritual de USEM; a sus padres, a su esposa y a María de Lourdes Gómory, a quien calificó como su más grande maestra por su sencillez. "Primero por aceptarme, segundo por acompañarme y hoy por tomar protesta. Mis respetos, Lulú, cuenta conmigo y que Dios te bendiga".

Finalizado el informe, se llevó al cabo la toma de compromiso, para lo cual se invitó a pasar al frente a la nueva directiva para rendir protesta.

Toma de compromiso

"Conociendo la misión de la USEM: transformar el mundo del trabajo a la luz del pensamiento social cristiano mediante la unión, formación y acompañamiento de las dirigentes de empresas y líderes sociales para construir una sociedad incluyente, sostenible y digna del ser humano, ¿aceptas hacer tuyo este compromiso?", preguntó José Ignacio Mariscal.

"Sí aceptó", respondió la presidenta junto con su directiva, conformada por Javier Solana Rivero, secretario; Horacio Topete Horta, tesorero, así como Carlos Latorre, del comité de Formación; Eduardo López Arellano, de Fortalecimiento; Norma Flores Berrios, de Acompañamiento; Alejandro Pellico Villar, de Incidencia Pública; Agustín Núñez González, de Comunicación, y Gerardo Sánchez Sendra, de Innovación. María de Lourdes Gómory y el equipo administrativo de Confederación USEM: Teresa Rodríguez, Alejandra Peña Pous, directora; Gabriela Rojas, Daniela Palomares y Daniela Velasco

En su mensaje, y tras agradecer y reconocer el desempeño de su antecesor, la nueva presidenta señaló que en la USEM, a veces por inercia, se dice que allí se forma a los empresarios y no es así: "El empresario se forma solo. La USEM lo acompaña con sus conocimientos y cátedras transmitidas por los expertos, pero también lo acompaña con ejemplos y testimonios que damos a los jóvenes".

"El empresario se forma solo porque depende de su voluntad que crezca o no. La USEM lo acompaña, lo arropa, le muestra el camino... "No olviden que nuestros empresarios del futuro aprenden más de lo que hacemos que de lo que decimos, y me consta porque aquí tengo a cuatro (sus hijos) que dan fe de eso".

En ese sentido, agregó que la directiva toma la estafeta con la conciencia de que le toca fortalecer un eslabón más.

"Tenemos una gran responsabilidad porque esos eslabones que estuvieron antes que nosotros pusieron lo mejor que pudieron e hicieron unos eslabones sólidos, que persisten hasta hoy. Gracias a todos los que construyeron esos eslabones porque nuestra presencia hoy aquí es un tributo a su trabajo", dijo en su mensaje, en el que también agradeció el apoyo de esposo, Carlos R. Menéndez Losa, e hijos Carlos Ricardo, María de Lourdes, Francisco Antonio y Sara María, ahí presentes.

Durante su intervención, en la que dio espacio a cada miembro de su equipo para que hable de su trabajo, la señora Gómory Martínez dijo que su gestión se basará en el modelo de las 5C: continuidad, comunidad, comunicación, confianza y creatividad.

Encuentre en este enlace las claves del plan de trabajo de la nueva directiva de la Confederación USEM.