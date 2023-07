La nueva directiva de la Confederación USEM, con un plan de cinco ejes

La nueva presidenta de Confederación USEM, María de Lourdes Gómory Martínez (segunda de la izquierda), en el 26o. Congreso de la Unión Internacional Cristiana de Ejecutivos de Empresas (Uniapac), en noviembre de 2018, en Lisboa. Le acompañan su hermana María Gabriela, consejera de USEM Mérida; el entonces presidente de la Confederación, Manuel Fitzmaurice Castro, de Chihuahua, y esposa, Rosa María Villarreal; el empresario estadounidense Randy Lewis, ex vice presidente de la cadena de tiendas Walgreens y autor del libro “No Greatness Without Goodness: How a Father's Love Changed a Company and Sparked a Movement”, y Norma Flores Berrios, presidenta de USEM Valle de Toluca y vicepresidenta de Acompañamiento de la Confederación.