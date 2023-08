'Que me lo traiga vivo': pide padre de joven desaparecido en Lagos de Moreno a AMLO

LAGOS DE MORENO.- Roberto Olvera es uno de los cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno cuyo regreso es esperado por su familia, en especial su padre Armando Olvera, quien pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador ayuda para encontrar a su hijo.

“Yo quiero a mi hijo, lo busco por amor, quiero que me lo traiga, por amor a lo que él ame, el presidente, toda la gente que nos ha estado ayudando de todos los niveles, yo quiero que me lo traigan“, dijo el señor Armando Olvera a medios locales.

En entrevista con medios como Cuadrante7, el padre de familia dijo que no busca generar polémica ni politizar la desaparición de su hijo pero pidió al mandatario y demás autoridades localizar a su hijo, vivo o “como este”.

Armando Olvera dio a conocer que las labores de búsqueda de su hijo y sus cuatro amigos continúan pero pidió al presidente López Obrador y demás autoridades pertinentes interceder para que sea encontrado con vida, esto al revelar que la reunión con el gobernador Enrique Alfaro fue breve y por vía telefónica, pero se les prometió no dejar el caso.

Sin embargo aceptó la posibilidad de que su hijo no regrese vivo a casa, como se especuló en la conferencia ‘mañanera’ cuando AMLO dijo que los jóvenes desaparecidos “posiblemente fueron asesinados”.

“Pedirle que me lo traiga vivo, si no puede, para que no nos entendamos mal, si no puede, pues que me lo traiga como esté pero que me lo traiga, nosotros ya lo necesitamos aquí”, se dirigió el padre de Roberto al mandatario.

Al hablar sobre su hijo contó que es estudiante se sexto semestre de ingeniería industrial en la Universidad de Guadalajara (UdG), a la cual pidió no cerrar su matrícula para que pueda asistir a clases cuando regrese, como expresó al representante de la escuela que lo visitó.

“Vino una persona de Guadalajara a ofrecerme todo lo que sea necesario y yo les dije, vamos a esperarlo, no cierren su ficha para esperarlo, ojalá no se tarde tanto porque yo quiero que vuelva a ir […] él tiene ahí su mochila lista“, expresó.

El padre de familia reiteró que no busca fama, ni visibilidad ni polémica o que la desaparición de su hijo sea usada para fines políticos, solo pide que su hijo vuelva a casa, y no pierde la esperanza que regrese con vida.

“Yo no busco color, ni trabajo, ni dinero, ni regalías, ni nada, yo solo busco a mi hijo”, dijo usando los tenis de Roberto para que le digan “qué camino tomar para encontrarlo”.

El pasado 16 de agosto, casi una semana después de la desaparición de los cinco amigos jaliscienses, AMLO ignoró a los reporteros que le preguntaron su postura sobre el caso de los jóvenes secuestrados en Lagos de Moreno, esto al término de su conferencia de prensa matutina.

Cuando los reporteros preguntaron, prácticamente a gritos, cuál era la postura del gobierno ante el secuestro y posible muerte de los cinco jóvenes, López Obrador ignoró la pregunta y contó un chiste en lugar de responder.

¿De qué se ríe el Presidente?

La situación del país no está para chistes, qué poca empatía tiene con el dolor de los padres.



Ningún mensaje para México ante los terribles hechos #NoHayGobierno.#MéxicoMereceMás pic.twitter.com/wAn8vxzkvg — XóchitI2024 (@Xochitl2024) August 16, 2023

Las declaraciones de AMLO se dieron al día siguiente de que se hallaron restos humanos y un auto quemado que coincide con el utilizado por los jóvenes el día de la desaparición y después de que difundió una foto y vídeo de los desaparecidos amordazados, golpeados y siendo obligados por presuntos miembros del crimen organizado para herirse de muerte entre ellos.

Respecto a las críticas por decir un chiste al ser cuestionado por la desaparición en Jalisco, AMLO acusó al grupo "conservador" de armar una campaña en su contra y no tener motivos para pedir disculpas porque, según afirma, no escuchó las preguntas de la prensa sobre el caso.

Hasta el momento, las autoridades de Jalisco no han confirmado si los restos hallados corresponden a los cinco jóvenes desaparecidos: Diego Lara Santoyo, Roberto Olmeda Cuéllar, Uriel Galván, Jaime Adolfo Martínez Miranda y Dante Hernández.