Xóchitl Gálvez llama a maestros a defender la educación ante los nuevos libros de texto gratuitos

CIUDAD DE MÉXICO.— Xóchitl Gálvez Ruiz, aspirante a presidir el Frente Amplio por México, llamó este jueves a los maestros del país a defender la educación, la impartición de matemáticas, de lectura, de biología, ante la pretensión del gobierno federal de imponer los nuevos libros de texto gratuitos que no están elaborados con un método científico, sino responden a intereses políticos.

Durante una entrevista en San Juan del Río, Querétaro, fue cuestionada por el rechazo de la Sección 22 de la CNTE en Oaxaca a los nuevos libros de texto a lo que respondió:“Yo le diría a los maestros que defiendan la educación, la enseñanza de las matemáticas es indispensable y en estos libros prácticamente la desaparecen. Entonces, si no hay consenso que se retiren“, apuntó.

Consideró que los libros no se hicieron de cara a los ciudadanos, si no con la visión de un grupo de personajes y amigos del actual régimen, que no responden a la visión del país.

Un poco después, en una reunión con militantes del Partido Acción Nacional (PAN), la aspirante a la aspirante a liderar al Frente Opositor Va por México, criticó la propuesta del presidente López Obrador de crear un gran almacén de medicinas para resolver la crisis en el sector.

“El Presidente dice que va a hacer un almacén para tener medicamentos. Desde aquí le digo al Presidente que los medicamentos no se necesitan en un almacén, se necesitan en las comunidades, se necesitan en los hospitales", señaló Gálvez Ruiz.

La senadora del PAN agregó: “Basta de estar inventando cosas, mejor que resuelva el problema de los medicamentos que su gobierno generó porque cuando él llegó funcionaba el Seguro Popular y él lo eliminó".