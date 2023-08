Destapan red familiar de corrupción en la administración de Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero

La administración de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, se encuentra en medio de la polémica luego de que un reportaje del diario Reforma exhibiera una presunta red de corrupción que tiene en su administración y cuya presunta pareja sentimental estaría involucrada

Los hechos, según el reportaje del diario Reforma, se comenzaron a investigar a raíz del asesinato de un empresario vinculado con la campaña de Marcelo Ebrard en Guerrero y cuya red familiar controla la gestión gubernamental en la entidad y que eroga 900 millones de pesos al año.

Según el reportaje, los sobrinos de José Guadalupe Fuentes Brito, el empresario asesinado en la Autopista del Sol, controlan la asignación de obra pública de manera discrecional.

Se trata por un lado de Rubén Hernández Fuentes, quien tiene el cargo de Coordinador Operativo de la Gubernatura de Guerrero y quien es identificado también como novio de la mandataria Evelyn Salgado. Y la pinza la cierra Óscar Omar Hernández Fuentes, quien funge como director de Costos, Presupuestos, Licitaciones y Contratos de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial y quien sería el cuñado de la gobernadora.

Asignaciones "directas" en Guerrero

Según el reportaje del diario Reforma, varios testimonios de contratistas que pidieron anonimato, indican que Rubén Hernández habla inicialmente con empresarios interesados en invertir y después, lo comunica a su hermano Omar, quien hace las adjudicaciones.



"Rubén decide y Omar ejecuta la orden. Hay empresarios que se mantienen callados porque quieren que en los siguientes cuatro años que le quedan de Gobierno a Evelyn Salgado les asignen obras", dijo un afiliado a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).

Acusaciones contra Rubén y Omar Hernández

Constructores que no han obtenido obras en la actual administración de Guerrero, afirman que Rubén Hernández acusó que el pretexto es señalar de corruptos y rateros a unos para beneficiar a otros. "Nos dicen que somos rateros y corruptos, pero es un argumento para no darnos obras y que ellos (Rubén y Óscar Omar) les den las obras a sus amigos", denunció.



"No estoy defendiendo a los gobiernos anteriores porque también ellos tenían sus empresas favoritas, a las que cobraban el 10 por ciento de comisión; ahora, en este Gobierno es más. Cobran el 20", dijo otro constructor.

Asesinato de empresario en Guerrero

El pasado sábado 29 de julio, el empresario José Guadalupe Fuentes, quien viajaba en su camioneta por un tramo de la Autopista del Sol cerca de la comunidad de Huitziltepec, fue interceptado por un grupo armado que lo ejecutó con disparos de armas de fuego.

El incidente tuvo lugar en la noche. José Guadalupe Fuentes Brito y su hijo se movilizaban en una camioneta Toyota cuando se produjo un asalto por parte de personas no identificadas que los despojaron del vehículo. En el kilómetro 232, cerca del puente La Huaracha, se presentó una escalada del ataque cuando un conjunto armado interceptó a la familia.

Gabriela, esposa del empresario, fue herida y llevada a un hospital en Chilpancingo para recibir atención médica. La condición de su salud se mantiene en reserva hasta el momento.

El suceso fue reportado por Marcelo Ebrard a través de su cuenta de Twitter. La petición que hizo al respecto está dirigida a la Fiscalía General del Estado de Guerrero para que los detalles del incidente se aclaren de forma oportuna. Ebrard calificó como triste la noticia del fallecimiento de José Guadalupe Fuentes Brito y su hijo José Manuel y expresó su deseo de que la justicia prevalezca.

En el pasado, los hermanos Hernández Fuentes, sobrinos del empresario, fueron proveedores del Gobierno estatal con su empresa "Compañía Distribuidora y Constructora Zedna", con la cual recibieron obras de sexenios priistas en las Secretarías de Salud, del Trabajo, de la Mujer, y en el Instituto Electoral.

Revelan en Guerrero 'palomeo' en obras

Integrantes del sector de la construcción en Guerrero acusaron a los hermanos Rubén y Óscar Hernández Fuentes, funcionarios del Gobierno estatal, de que, sin ninguna licitación pública, asignan las obras del estado a los dueños de las empresas que son sus amigos.



"Rubén es pareja sentimental de la Gobernadora y, desde su posición de poder, crea un conflicto de interés y eso es muy grave", denunció un empresario de la construcción que ha trabajado en las administraciones del perredista Zeferino Torreblanca y de los priistas René Juárez, Ángel Aguirre y Héctor Astudillo.



"En la Secretaría de Obras Públicas los que mandan son los hermanos Rubén y Óscar Omar y no Irene Jiménez, titular de la dependencia".



Otro integrante del sector de la construcción, quien pidió el anonimato por seguridad, dijo que en el medio se presume que los hermanos Hernández Fuentes tienen empresas a cargo de prestanombres a quienes les favorecen con obras en Guerrero.



También, contó, existe la versión de que Rubén decide a qué empresas se les dan obras en las secretarías de Salud y Educación Pública del estado.



"No hay licitaciones públicas y las obras son adjudicadas de manera directa y eso es corrupción", acusó el constructor según publica Reforma.

Piden se transparente la asignación de obras

Los empresarios exigieron que la Contraloría del Estado y la Auditoría Superior del Estado (ASE) inicien una investigación financiera a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas por la falta de transparencia en la asignación de las obras.



"Lo que vemos es que si los órganos fiscales descubren las irregularidades en la Secretaría de Obras Públicas a la que van a responsabilizar es a su titular Irene Jiménez porque es ella la que autoriza todo", afirmó otro integrante del sector.



Una ingeniera de la construcción dijo que en los casi dos años de Gobierno de la morenista Evelyn Salgado no ha sostenido un encuentro con los miembros de la Cámara Mexicana de la Industria para la Construcción, sección Guerrero.



"A la Gobernadora no le interesa escuchar la voz de los empresarios, que muchos de nosotros tenemos problemas económicos", afirmó.

