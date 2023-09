Tiene un padecimiento grave en la cadera y le dan cita dentro de 2 años

CIUDAD DE MÉXICO.- Adriana César Abogado, de 68 años, denunció que en el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) le dieron una cita para el 26 de agosto de 2025, dentro de dos años, para tomarle unas radiografías determinar si es candidata a la colocación de una prótesis, por una afección grave que padece en la cadera que le causa dolor "poco soportable".

La explicación que le dieron cuando reclamó que hayan programado su consulta hasta 2025, cuando es un caso urgente que podría traer consecuencias graves, sólo le contestaron que hace falta personal y por ello no es posible atenderla antes.

"Tengo 68 años, y según el doctor que me atendió en la pre consulta, me dijo que dependía mucho de las radiografías para ver si esto requería una prótesis de cadera''.

''En dos años o se me amuela más la cadera y ya quedé muy mal, o lo que tenía arreglo ahorita no le están dando atención, previniendo que no sea algo que me vaya a pegar después", lamentó en entrevista para un medio nacional.

También explicó que los trámites para obtener una cita son engorrosos y le tomaron varios días conseguir, para que al final le dieran una cita para agosto de 2025, lo que calificó como una burla del INR.

"De por sí sabemos que el sector salud está muy descuidado por el Presidente (López Obrador), pero esto ya es el colmo, es la burla, porque te hacen ir a formarte a las 6 de la mañana, te vuelven a citar otro día, te batean, y ya cuando por fin consigues llevarle el papelito x que necesitan, te tienen seis horas ahí, en el instituto y resulta que te dan la cita para dentro de dos años, se burlan de la gente", comentó.

Ayer, envió una carta al doctor Carlos Pineda Villaseñor, director general del INR, para reclamarle que no ha cumplido con la meta planteada en su programa de trabajo, que presentó cuando tomó protesta al cargo, de "no dejar a nadie atrás y no dejar a nadie afuera de la atención médica", y solicitar atención médica para su afección lo antes posible.

"Se me hace exageradamente mala onda que te den una cita para dentro de dos años, o ya te moriste o ya vas a llegar la cadera o la columna en un estado de descomposición tremenda", expresó César Abogado.